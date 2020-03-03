Штепа програла Геращенко у суді
Обвинувачена у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України ексмер Слов'янська Неля Штепа програла суд проти народної депутатки Ірини Геращенко за позов про захист честі та гідності.
Джерело: Геращенко у Facebook
Пряма мова: "Перемога. Виграла суд першої інстанції у Нелі Штепи, яка позивалася до мене про захист честі і гідності".
Деталі: Вона опублікувала копію рішення суду, в якому сказано, що суд відмовив Штепі у задоволенні позову. Рішення набуде чинності через 30 днів, тобто після завершення терміну подання апеляції.
Нардеп також зазначила, що 17 березня відбудеться наступний суд, де проти неї судяться ексберкутівці Аброськін, Тамтура і Зінченко, також про захист своєї честі і гідності. Вони подали в суд на Геращенко за те, що їхня команда категорично відмовлялася включати їх у так званий список на обмін з бойовиками.
Передісторія: Штепа подала позов до суду проти Геращенко у червні 2018 року.
Нагадаємо:
- Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі.
- На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожував довічний термін ув'язнення.
- У жовтні 2019 року Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи.