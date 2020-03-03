Штепа програла Геращенко у суді

Обвинувачена у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України ексмер Слов'янська Неля Штепа програла суд проти народної депутатки Ірини Геращенко за позов про захист честі та гідності.

Джерело: Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Перемога. Виграла суд першої інстанції у Нелі Штепи, яка позивалася до мене про захист честі і гідності".

Деталі: Вона опублікувала копію рішення суду, в якому сказано, що суд відмовив Штепі у задоволенні позову. Рішення набуде чинності через 30 днів, тобто після завершення терміну подання апеляції.

Нардеп також зазначила, що 17 березня відбудеться наступний суд, де проти неї судяться ексберкутівці Аброськін, Тамтура і Зінченко, також про захист своєї честі і гідності. Вони подали в суд на Геращенко за те, що їхня команда категорично відмовлялася включати їх у так званий список на обмін з бойовиками.

Передісторія: Штепа подала позов до суду проти Геращенко у червні 2018 року.

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