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Петиция о восстановлении Супрун набрала необходимое количество голосов

Понедельник, 30 марта 2020, 03:03
Петиция о восстановлении Супрун набрала необходимое количество голосов

Электронная петиция о восстановлении Ульяны Супрун на посту главы Министерства здравоохранения набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 тыс.

Источник: сайт президента

Содержание петиции: "Во время, когда Украина стоит на пороге эпидемии COVID-19, мы как никогда, нуждаемся в должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр - Ульяна Супрун

Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировал продолжение медицинской реформы, начатой ​​Супрун. Это время, к сожалению, упущено.

Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра".

Детали: Петиция была зарегистрирована 23 марта. Супрун возглавляла МОЗ с 1 августа 2016 по 29 августа 2019 года.

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Что было раньше:

  • Электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского" за неполные двое суток набрала 25 000 голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.
  • Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимую для рассмотрения количество голосов - 25 000.

Напомним:

  • Спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады планируется в понедельник, 30 марта в 14 часов.
  • Собеседники УП в "Слуге народа" заявляли, что министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского скоро могут уволить.
  • На замену Емцу уже рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова.
  • По данным УП, Ольга Буславец может стать министром энергетики. Она имеет хорошие отношения с действующим премьером Денисом Шмыгалем, который до назначения в Кабмин с 2017 года работал на руководящих должностях в "ДТЭК Западэнерго" и Бурштынской ТЭС.
  • Как писала УП, кандидатом на должность министра финансов является бывший замглавы Администрации президента, бывший замминистра финансов Сергей Марченко.

Николай Донев, УП

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Темы: СупрунМинздравКабинет министровВерховная РадаЗеленский
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