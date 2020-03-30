Петиция о восстановлении Супрун набрала необходимое количество голосов

Электронная петиция о восстановлении Ульяны Супрун на посту главы Министерства здравоохранения набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 тыс.

Источник: сайт президента

Содержание петиции: "Во время, когда Украина стоит на пороге эпидемии COVID-19, мы как никогда, нуждаемся в должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр - Ульяна Супрун

Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировал продолжение медицинской реформы, начатой ​​Супрун. Это время, к сожалению, упущено.

Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра".

Детали: Петиция была зарегистрирована 23 марта. Супрун возглавляла МОЗ с 1 августа 2016 по 29 августа 2019 года.

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Что было раньше:

Электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского" за неполные двое суток набрала 25 000 голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимую для рассмотрения количество голосов - 25 000.

Напомним: