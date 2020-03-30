Петиція щодо поновлення Супрун набрала необхідну кількість голосів
Електронна петиція щодо поновлення Уляни Супрун на посаді глави Міністерства охорони здоров'я набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.
Джерело: сайт президента
Зміст петиції: "В час, коли Україна стоїть на порозі епідемії COVID-19, ми як ніколи, потребуємо на посаді міністра охорони здоров'я фахівця своєї справи. Такого рівня, як колишній міністр - Уляна Супрун
Наша медицина, безумовно, була б у набагато кращому стані, якби новий уряд не блокував продовження медичної реформи, започаткованої Супрун. Цей час, на жаль, згаяно.
Але зараз, в час небезпечного виклику, ми повинні вимагати у влади повернення Уляни Супрун в крісло міністра".
Деталі: Петиція була зареєстрована 23 березня. Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 року до 29 серпня 2019 року.
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Що було раніше:
- Електронна петиція "За відставку президента Володимира Зеленського" за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.
- Петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.
Нагадаємо:
- Спікер ВР Дмитро Разумков повідомив, що позачергове засідання Верховної Ради планується у понеділок, 30 березня о 14 годині.
- Співрозмовники УП у "Слузі народу" заявляли, що міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.
- На заміну Ємцю вже розглядають кандидатуру голови Одеської облдержадміністрації часів Порошенка Максима Степанова.
- За даними УП, Ольга Буславець може стати міністром енергетики. Вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем, який до призначення в Кабмині з 2017 року працював на керівних посадах у "ДТЕК Західенерго" та Бурштинській ТЕС.
- Як писала УП, кандидатом на посаду міністра фінансів є колишній заступник глави Адміністрації президента, колишній заступник міністра фінансів Сергій Марченко.