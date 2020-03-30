Петиція щодо поновлення Супрун набрала необхідну кількість голосів

Електронна петиція щодо поновлення Уляни Супрун на посаді глави Міністерства охорони здоров'я набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

Джерело: сайт президента

Зміст петиції: "В час, коли Україна стоїть на порозі епідемії COVID-19, ми як ніколи, потребуємо на посаді міністра охорони здоров'я фахівця своєї справи. Такого рівня, як колишній міністр - Уляна Супрун

Наша медицина, безумовно, була б у набагато кращому стані, якби новий уряд не блокував продовження медичної реформи, започаткованої Супрун. Цей час, на жаль, згаяно.

Але зараз, в час небезпечного виклику, ми повинні вимагати у влади повернення Уляни Супрун в крісло міністра".

Деталі: Петиція була зареєстрована 23 березня. Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 року до 29 серпня 2019 року.

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Що було раніше:

Електронна петиція "За відставку президента Володимира Зеленського" за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.

Петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

Нагадаємо: