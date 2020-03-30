Петиція щодо поновлення Супрун набрала необхідну кількість голосів

1681 перегляд
Понеділок, 30 березня 2020, 03:03

Електронна петиція щодо поновлення Уляни Супрун на посаді глави Міністерства охорони здоров'я набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

Джерело: сайт президента

Зміст петиції: "В час, коли Україна стоїть на порозі епідемії COVID-19, ми як ніколи, потребуємо на посаді міністра охорони здоров'я фахівця своєї справи. Такого рівня, як колишній міністр - Уляна Супрун

Наша медицина, безумовно, була б у набагато кращому стані, якби новий уряд не блокував продовження медичної реформи, започаткованої Супрун. Цей час, на жаль, згаяно.

Але зараз, в час небезпечного виклику, ми повинні вимагати у влади повернення Уляни Супрун в крісло міністра".

Деталі: Петиція була зареєстрована 23 березня. Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 року до 29 серпня 2019 року.

Читайте також нове інтерв’ю Уляни Супрун

Що було раніше:

  • Електронна петиція "За відставку президента Володимира Зеленського" за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.
  • Петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

Нагадаємо:

  • Спікер ВР Дмитро Разумков повідомив, що позачергове засідання Верховної Ради планується у понеділок, 30 березня о 14 годині.
  • Співрозмовники УП у "Слузі народу" заявляли, що міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.
  • На заміну Ємцю вже розглядають кандидатуру голови Одеської облдержадміністрації часів Порошенка Максима Степанова. 
  • За даними УП, Ольга Буславець може стати міністром енергетики. Вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем, який до призначення в Кабмині з 2017 року працював на керівних посадах у "ДТЕК Західенерго" та Бурштинській ТЕС.
  • Як писала УП, кандидатом на посаду міністра фінансів є колишній заступник глави Адміністрації президента, колишній заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

Микола Донєв, УП
Теми: Супрун МОЗ Кабінет міністрів Верховна Рада Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд закрив ініційовану Мосійчуком справу проти Супрун 18 листопада 2019, 17:32
Семен Глузман: Зеленський перед Путіним – карлик. Але за ним стоїть весь цивілізований світ 11 листопада 2019, 06:00
Супрун програла суд щодо фейків Дубінського 8 листопада 2019, 17:10
Усі новини
Головні новини
Діагностованих випадків захворювання на коронавірус вже понад 700 тисяч
Разумков сказав, коли буде засідання ВР і що розглядатимуть
Уряд зробив обов'язковою обсервацію українців, які повертаються з-за кордону
В Україні 475 випадків коронавірусу, 10 летальних – МОЗ
Усі новини
їжа

Як зробити макарони вдома

Досвід

Історії трьох родин, які обрали домашнє навчання