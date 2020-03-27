Венедиктова отстранила Трепака от дела Гандзюк и других – он подал в отставку

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Источник: адвокат Маси Найем, чью информацию УП подтвердил собеседник в правоохранительных органах

Детали: Трепака лишили руководства департаментом, который ведет надсмотр за делами СБУ.

После этого зам генпрокурора написал заявление на увольнение. По данным УП, Венедиктова еще не подписала заявление.

Предыстория:

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.

16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.

5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что имело следствием его отставку. Тогда первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.

17 марта Верховная Рада неазначила на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая до этого исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.

После этого еще один зам генпрокурора Виктор Чумак тоже уволился.

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