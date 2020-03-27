Отец Гандзюк об отстранении Трепака от дела: Генпрокурор начинает путь со лжи

Отец активистки Екатерины Гандзюк, которая погибла после нападения, назвал позором действия нового руководства прокуратуры в расследовании этого преступления, в том числе отстранение заместителя генерального прокурора Виктора Трепака.

Источник: пост Виктора Гандзюка в facebook

Дословно: "Шок. Владимир Зеленский, то что новый генпрокурор Венедиктова начинает свой путь в должности с лжи по делу убийства моей дочери, Екатерины Гандзюк, – это откровенная позор, о котором я не собираюсь молчать...

Меня только волнует вопрос, почему весь день молчите вы?

Почему вы терпите это издевательство? Почему вам сегодня стало безразлично, что ваш новый генпрокурор начинает молотком ломать дело об убийстве моей дочери?

Почему молчите, когда нового генпрокурора вообще не интересует судьба десятков других активистов, переживших десятки других нападений? А Сергею Стерненку вообще прямо говорят, что вместо расследования трех нападений на него, ему надо готовиться в тюрьму? Что происходит? А меня тоже потом в тюрьму посадите, потому что не молчу?

Просто стыд. Невероятный стыд.

Не прощу никогда".

Детали: Отец активистки назвал Трепака прокурором, "который первым серьезно взялся за дело и вернул в Украину криминального авторитета Москала (Алексея Левина – УП) и выписал ему подозрение".

Гандзюк добавил, что президент Владимир Зеленский лично обещал ему результат в расследовании, а сейчас его "протеже за один день делает этот результат еще на месяцы вперед недостижимым".

Гандзюк отметил, что у прокуроров мало времени, и шансы на справедливость постоянно "тают как арктические ледники от глобального потепления".

А у нового куратора по делу, по мнению мужчины, нет времени разбираться в "сотнях фамилий уголовного ОПГ, которое годами убивало людей на Херсонщине".

Также отец активистки возмутился, что после устранения Трепака он увидел "радостные посты адвокатов" Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения.

Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на Екатерину Гандзюк. Трепак подал в отставку.

Сама генеральный прокурор потом сказала, что за Трепаком якобы остаются те дела, которые он проводил, и "это его решение, если он решит уйти".

Предыстория:

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.

16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.

5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что имело следствием его отставку. Тогда первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.

17 марта Верховная Рада неазначила на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая до этого исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.

После этого еще один зам генпрокурора Виктор Чумак тоже уволился.

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