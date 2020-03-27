"Реванша нет": Венедиктова объяснила отстранение Трепака и расследование в отношении Стерненка

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что отставка Виктора Трепака – его решение, а дело одесского активиста Сергея Стерненка обсуждали, поскольку об этом говорил нардеп Александр Дубинский в Верховной Раде, когда рассматривалось ее назначение на должность.

Источник: Венедиктова в facebook

Прямая речь: "Все, что я не делаю на сегодняшний день - это разгоняется как "зрада". Для меня важно мнение гражданского общества и я никогда не отвернусь и не промолчу, оставив в воздухе вопросы, которые всех беспокоят".

Детали: Венедиктова заявила, что недавно в Офисе генпрокурора обсуждалась дело Стерненка, которое было передано из полиции в СБУ из-за неэффективности расследования, "поскольку этот вопрос был озвучен народным депутатом в зале заседаний Верховной Рады Украины".

Она заверила, что на совещании с МВД и Нацполом говорили об эффективности деятельности, основания и историю дела Стерненка. Акцент, по ее словам, был сделан на работе правоохранителей. Венедиктова призвала "не искажать информацию и разгонять как еще один "реванш".

Об отстранении заместителя генпрокурора Виктора Трепака от дела Гандзюк, Венедиктова рассказала, что по новому распределению обязанностей департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Алексея Симоненко, а за Трепаком остаются те дела, которые он проводил.

Она добавила, что "это его решение, если он решит уйти". Группа прокуроров в деле, по ее словам, остается та же.

Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

После этого зам генпрокурора написал заявление об увольнении. По данным УП, Венедиктова еще не подписала заявление.

Также, 25 марта в Офисе Генерального прокурора прошла встреча Венедиктовой с миинистром МВД Арсеном Аваковым и главой Нацполиции Игорем Клименко, на которой обсуждали состояние досудебного расследования по делу Павла Шеремета.

Рядом с делом Шеремета на совещании названо актуальным и резонансным дело активиста Стерненка, на которого было совершено несколько покушений, и в ходе одного из которых погиб нападавший.

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