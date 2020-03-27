"Куратор" Одесской области о борьбе с СOVID-19: Полный паралич

Владелец компании TIS Андрей Ставницер, который курирует Одесскую область во время пандемии коронавируса, заявляет, что власть ничего не делает для борьбы с СOVID-19, и что ответственного чиновника, который может принимать решения, в области нет.

Источник: пост Ставницера в Facebook

Прямая речь: "В Одесской области пять раз за последнюю неделю менялся список

опорных больниц. Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в БУКВАЛЬНОМ смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области.

Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куций не плачет, но решений не принимает.

У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В одесской области этого человека нет. Полный паралич".

Детали: По словам Ставницера, все, что бизнес и волонтеры делают сейчас, – это "просто подготовка", а дальше начнется самое сложное время, когда нужно будет принимать тяжелые и быстрые решения.

Бизнесмен заявляет, что принимать их в области некому.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому, который просил его "курировать" Одесскую область во время карантина, отметив, что бизнес все сделал, что просил глава государства, при этом областные власти только несколько раз позвонили ему с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены.

По словам Ставницера, в ОГА "даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги", а когда в Одесский аэропорт привезли тесты из Китая, то представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки.

Ставницер отметил, что "такое происходит во время безвластия, и это страшнее, чем пустые больницы".

Он потребовал немедленно принять окончательно решение по опорным больницам, заставить штаб при ОГА функционировать на самом деле, а "не существовать на бумаге и в качестве контролирующего меня органа".

Ставницер отметил, что с удовольствием продолжит помогать городу и области на волонтерских началах, но не будет участвовать "в политической возне".

Видеоинтервью с Андреем Ставницером смотрите в 21:00 27 марта на странице "Украинской правды" в Facebook

Что было раньше: 16 марта президент Владимир Зеленский собрал у себя в Офисе украинских олигархов и крупных бизнесменов, чтобы попросить о помощи. По данным "Украинской правды", эта идея возникла среди ближайшего окружения спонтанно. Встреча организовывали в сжатые сроки.

В частности Зеленский попросил олигархов и крупных бизнесменов взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди.

Позже Ставницер заявил, что готовность области к борьбе с Covid-19 – нулевая.

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