"Куратор" Одесской области о борьбе с СOVID-19: Полный паралич

2703 просмотра
Пятница, 27 марта 2020, 20:01

Владелец компании TIS Андрей Ставницер, который курирует Одесскую область во время пандемии коронавируса, заявляет, что власть ничего не делает для борьбы с СOVID-19, и что ответственного чиновника, который может принимать решения, в области нет.

Источник: пост Ставницера в Facebook   

Прямая речь: "В Одесской области пять раз за последнюю неделю менялся список
опорных больниц. Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в БУКВАЛЬНОМ смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области.

Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куций не плачет, но решений не принимает.

У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В одесской области этого человека нет. Полный паралич".

Детали: По словам Ставницера, все, что бизнес и волонтеры делают сейчас, – это "просто подготовка", а дальше начнется самое сложное время, когда нужно будет принимать тяжелые и быстрые решения.

Бизнесмен заявляет, что принимать их в области некому.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому, который просил его "курировать" Одесскую область во время карантина, отметив, что бизнес все сделал, что просил глава государства, при этом областные власти только несколько раз позвонили ему с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены.  

По словам Ставницера, в ОГА "даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги", а когда в Одесский аэропорт привезли тесты из Китая, то представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки.

Ставницер отметил, что "такое происходит во время безвластия, и это страшнее, чем пустые больницы".

Он потребовал немедленно принять окончательно решение по опорным больницам, заставить штаб при ОГА функционировать на самом деле, а "не существовать на бумаге и в качестве контролирующего меня органа".

Ставницер отметил, что с удовольствием продолжит помогать городу и области на волонтерских началах, но не будет участвовать "в политической возне".

Видеоинтервью с Андреем Ставницером смотрите в 21:00 27 марта на странице "Украинской правды" в Facebook

Что было раньше: 16 марта президент Владимир Зеленский собрал у себя в Офисе украинских олигархов и крупных бизнесменов, чтобы попросить о помощи. По данным "Украинской правды", эта идея возникла среди ближайшего окружения спонтанно. Встреча организовывали в сжатые сроки.

В частности Зеленский попросил олигархов и крупных бизнесменов взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди.

Позже Ставницер заявил, что готовность области к борьбе с Covid-19 – нулевая.

Читать больше: Виртуальные совещания и олигархи-кураторы. Как Зеленский борется с коронавирусом

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Предыстория:

  • По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения СOVID-19.
  • За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания СOVID-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2, 5 человек умерли. 

Украинская правда
Темы: Одесская область коронавирус бизнес местная власть


powered by lun.ua
Материалы по теме
Священники УПЦ МП на "кукурузнике" летали над Одессой с молитвами от коронавируса 27 марта 2020, 19:02
"Куратор" Одесской области: Готовность к борьбе с Covid-19 – нулевая 26 марта 2020, 11:13
Заболевший COVID-19 житель Одесской области не самоизолировался – СМИ 25 марта 2020, 15:54
Все новости
Главные новости
Кто станет министром энергетики: появились фамилии кандидатов
Под главами Минздрава и Минфина "зашатались кресла" – источники
Донецкую и Луганскую области ограничат на въезд и выезд
Во Львовской области запустят массовое тестирование людей на коронавирус
Все новости
читай!

Что читать? Подборка самых популярных книг о бизнесе

Объясняем

Что такое чрезвычайная ситуация и как она повлияет на жизнь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!