Новый премьер будет делать больший акцент на экономике – нардеп

Вице-премьер – министр по развитию громад и территорий Денис Шмыгаль, которого предложат на должность премьер-министра, будет делать больший акцент на экономике и поддержке промышленности, чем это было в действующем Кабинете министров.

Источник: заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук журналистам после совещания руководства фракции "Слуга народа", состоявшегося во вторник вечером, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы ощутили, что будет намного больший акцент на экономике, чем это было в предыдущем составе правительства. Будет акцент, в том числе, на поддержке промышленности. Ищут первого вице-премьер-министра, который мог бы курировать как раз это направление".

Детали: Кравчук отметила, что Шмыгаль достаточно уверенно и спокойно вел себя на заседании фракции.

"У нас есть такие хорошие ощущения от его назначения", – сказала она.

Денис Шмыгаль

Заместитель главы фракции "Слуга народа" уверена, что у монобольшинства будет необходимое количество голосов за отставку правительства Алексея Гончарука и голосование за новый Кабмин.

Прямая речь: "За отставку точно насобирается, тут нет никаких сомнений. Сейчас часть людей не были на фракции, связываемся с депутатами, которые не были на заседании, и мы ожидаем, что будут голоса за новый Кабмин, и 226 голосов, конечно, монобольшинство "Слуги народа" сможет дать".

Этому предшествовало: Фракции "Слуги народа" 3 марта назвали имена людей, которые могут заменить некоторых министров в правительстве при премьере Денисе Шмыгале.

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