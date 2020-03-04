Новий прем'єр буде робити більший акцент на економіці – нардеп

Віцепрем'єр – міністр з розвитку громад і територій Денис Шмигаль, якого запропонують на посаду прем'єр-міністра, робитиме більший акцент на економіці й підтримці промисловості, ніж це було у чинному Кабінеті міністрів.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі журналістам після наради керівництва фракції "Слуга народу", що відбулася у вівторок ввечері, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми відчули, що буде значно більший акцент на економіці, ніж це було в попередньому складі уряду. Буде акцент, у тому числі, на підтримці промисловості. Шукають першого віцепрем'єр-міністра, який міг би курувати саме цей напрям".

Деталі: Кравчук зазначила, що Шмигаль досить упевнено і спокійно поводився на засіданні фракції.

"У нас є такі хороші відчуття від його призначення", – сказала вона.

Денис Шмигаль

Заступник голови фракції "Слуга народу" впевнена, що у монобільшості буде необхідна кількість голосів за відставку уряду Олексія Гончарука та голосування за новий Кабмін.

Пряма мова: "За відставку точно назбирається, тут немає жодних сумнівів. Зараз частина людей не були на фракції, зв'язуємося з депутатами, які не були на засіданні, і ми очікуємо, що будуть голоси за новий Кабмін, і 226 голосів, звісно, монобільшість "Слуги народу" зможе дати".

Цьому передувало: Фракції "Слуги народу" 3 березня назвали імена осіб, які можуть замінити деяких міністрів в уряді за прем'єра Дениса Шмигаля.

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