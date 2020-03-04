Два кандидата в министры отказались от предложенных должностей – источники
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Среда, 4 марта 2020, 12:46
Нынешний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса, а Роман Жуковский – министерство экономики в новом правительстве.
Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа"
Прямая речь: "Милованов несколько минут назад сказал "нет". Жуковский за ночь тоже отказался. За кого голосовать, не ясно".
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Предыстория:
- 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
- По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также собеседники УП с монобольшинства отмечают, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке Гончарука.
- 4 марта нардепы опубликовали снимок заявления Гончарука об отставке. Комитет Рады рекомендовал принять отставку премьера.
- В пресс-служба Гончарука информации не комментировали.
Украинская правда
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