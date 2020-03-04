Два кандидата в министры отказались от предложенных должностей – источники

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Среда, 4 марта 2020, 12:46

Нынешний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса, а Роман Жуковский – министерство экономики в новом правительстве.

Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа"

Прямая речь: "Милованов несколько минут назад сказал "нет". Жуковский за ночь тоже отказался. За кого голосовать, не ясно".

Знать больше: "Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"

Кто такой Денис Шмыгаль, которого прочат на место Гончарука

Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах

Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером вице-премьера Дениса Шмыгаля.
  • Также собеседники УП с монобольшинства отмечают, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке Гончарука.
  • 4 марта нардепы опубликовали снимок заявления Гончарука об отставке. Комитет Рады рекомендовал принять отставку премьера.
  • В пресс-служба Гончарука информации не комментировали.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров Верховная Рада Милованов


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