Два кандидата в министры отказались от предложенных должностей – источники

Нынешний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса, а Роман Жуковский – министерство экономики в новом правительстве.

Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа"

Прямая речь: "Милованов несколько минут назад сказал "нет". Жуковский за ночь тоже отказался. За кого голосовать, не ясно".

Знать больше: "Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"

Кто такой Денис Шмыгаль, которого прочат на место Гончарука

Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах

Предыстория: