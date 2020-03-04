У Зеленского все еще ищут кандидатов на четырех министров – источник

В руководстве "Слуги народа" ищут людей на свободные "вакансии" министров образования, энергетики, культуры и вицепремьера по экономическому развитию.

Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа"

Детали: Сейчас Денис Шмыгаль, которого называют будущим премьером, приехал на заседание фракции "Слуга народа" в Верховную Раду и озвучил кандидатов в министры.

Позже туда пришел президент Владимир Зеленский. Он агитирует депутатов поддержить новое правительство и предлагает в среду проголосовали за весь состав правительства, кроме 4 вакантных позиций.

Внеочередное заседание ВР по кадровым изменениям в правительстве запланировано на 16:00.

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