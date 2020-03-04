У Зеленского все еще ищут кандидатов на четырех министров – источник
В руководстве "Слуги народа" ищут людей на свободные "вакансии" министров образования, энергетики, культуры и вицепремьера по экономическому развитию.
Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа"
Детали: Сейчас Денис Шмыгаль, которого называют будущим премьером, приехал на заседание фракции "Слуга народа" в Верховную Раду и озвучил кандидатов в министры.
Позже туда пришел президент Владимир Зеленский. Он агитирует депутатов поддержить новое правительство и предлагает в среду проголосовали за весь состав правительства, кроме 4 вакантных позиций.
Внеочередное заседание ВР по кадровым изменениям в правительстве запланировано на 16:00.
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Кто такой Денис Шмыгаль, которого прочат на место Гончарука
Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах
Предыстория:
- 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
- По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также собеседники УП с монобольшинства отмечают, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке Гончарука.
- Позже стало известно, что нынешний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса, а Роман Жуковский – министерство экономики в новом правительстве.