У Зеленского все еще ищут кандидатов на четырех министров – источник

10150 просмотров
Среда, 4 марта 2020, 15:24

В руководстве "Слуги народа" ищут людей на свободные "вакансии" министров образования, энергетики, культуры и вицепремьера по экономическому развитию.

Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа"

Детали: Сейчас Денис Шмыгаль, которого называют будущим премьером, приехал на заседание фракции "Слуга народа" в Верховную Раду и озвучил кандидатов в министры.

Позже туда пришел президент Владимир Зеленский. Он агитирует депутатов поддержить новое правительство и предлагает в среду проголосовали за весь состав правительства, кроме 4 вакантных позиций.

Внеочередное заседание ВР по кадровым изменениям в правительстве запланировано на 16:00.

Знать больше: "Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"

Кто такой Денис Шмыгаль, которого прочат на место Гончарука

Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах

Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером вице-премьера Дениса Шмыгаля.
  • Также собеседники УП с монобольшинства отмечают, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке Гончарука.
  • Позже стало известно, что нынешний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса, а Роман Жуковский – министерство экономики в новом правительстве.

Украинская правда
Темы: Зеленский Кабинет министров Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Почему у украинцев отсутствуют собственные элиты. 6 факторов 4 марта 2020, 11:00
Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о кандидатах на новых министров 4 марта 2020, 10:15
Главные новости вторника и ночи: коронавирус в Украине, увольнение Маркаровой 4 марта 2020, 08:00
Все новости
Главные новости
В новый Кабмин собираются 14 кандидатов: уже подали декларации
Комитет отправил в Раду постановление о недоверии Рябошапке
Минфин проверил льготников и получателей субсидий: люди должны вернуть 27 миллионов гривен
Два кандидата в министры отказались от предложенных должностей – источники
Все новости
Медицина

Что нужно знать об электронном больничном

Фото

Когда ваш парикмахер оказался не лучшим в своем деле

исследование

Ученые обнаружили связь между курением марихуаны и одним из видов рака

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!