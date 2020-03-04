Убийство экс-главы правления "Интера": в доме Кожары провели следственный эксперимент
Правоохранители провели следственный эксперимент в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, где нашли застреленным предпринимателя Сергея Старицкого.
Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего
Дословно: "4 марта на основании постановления следственного судьи от 03.03.2020 следователем СО Киево-Святошинского отдела полиции предоставлено разрешение на проникновение в жилище Леонида Кожары с целью проведения следственного эксперимента с участием криминалистов следственного управления, экспертов Киевского НИЭКЦ и специалистов".
Детали: Отмечается, что следователь на месте объявил содержание постановления всем присутствующим, сообщил перечень лиц, которые будут принимать участие в следственном эксперименте.
В то же время защитники Кожары ходатайствовали не допускать представителей потерпевших в дом для участия в следственном эксперименте, мотивируя тем, что в постановлении не было указано представителей потерпевших. Но следователь ходатайство отклонил.
Также защитники пострадавших сообщили, что, несмотря на решение следователя, один из адвокатов Кожары – Александр Шира – и представитель государственной службы охраны физически препятствовали участию представителей потерпевших.
По данному факту "Миллер" подала заявления о совершении уголовного преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) УК относительно адвоката и охранника.
Отмечается, что результаты следственного эксперимента составляют тайну досудебного расследования и в настоящее время не могут быть разглашены без разрешения следователя или прокурора.
Предыстория:
- В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.
- Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.
- По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
- 2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался. Адвокаты Кожары сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.
- 3 марта в полиции сообщили, что следственный эксперимент в доме Кожары проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы.