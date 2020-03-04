Правоохранители провели следственный эксперимент в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, где нашли застреленным предпринимателя Сергея Старицкого.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего

Дословно: "4 марта на основании постановления следственного судьи от 03.03.2020 следователем СО Киево-Святошинского отдела полиции предоставлено разрешение на проникновение в жилище Леонида Кожары с целью проведения следственного эксперимента с участием криминалистов следственного управления, экспертов Киевского НИЭКЦ и специалистов".

Детали: Отмечается, что следователь на месте объявил содержание постановления всем присутствующим, сообщил перечень лиц, которые будут принимать участие в следственном эксперименте.

В то же время защитники Кожары ходатайствовали не допускать представителей потерпевших в дом для участия в следственном эксперименте, мотивируя тем, что в постановлении не было указано представителей потерпевших. Но следователь ходатайство отклонил.

Также защитники пострадавших сообщили, что, несмотря на решение следователя, один из адвокатов Кожары – Александр Шира – и представитель государственной службы охраны физически препятствовали участию представителей потерпевших.

По данному факту "Миллер" подала заявления о совершении уголовного преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) УК относительно адвоката и охранника.

Отмечается, что результаты следственного эксперимента составляют тайну досудебного расследования и в настоящее время не могут быть разглашены без разрешения следователя или прокурора.

Предыстория: