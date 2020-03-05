Срок обсервации в Новых Санжарах заканчивается – эвакуированные уже на чемоданах
Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляет, что срок 14-дневной обсервации эвакуированных из Китая заканчивается 5 марта, люди готовятся возвращаться к своим семьям.
Источник: пост Скалецкой в Facebook и сообщение Нацгвардии Украины в Facebook
Прямая речь Скалецкой: "14-дневный срок обсервации закончился. Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что у эвакуированных из Китая, членов экипажа и команды сопровождения – нет заболевания коронавирусом".
Детали: Скалецкая поблагодарила каждого, кто находился в обсервации, за ответственное отношение и понимание, а также и всех, кто принимал участие в организации эвакуации и процесса обсервации.
В НГУ сообщили, что срок обсервации в Новых Санжарах заканчивается в 12:00 5 марта.
В Нацгвардии добавили, что по последним лабораторными исследованиями, ни у лиц, находящихся в обсервации, ни у персонала, который как-либо контактировал с зоной обсервации при обслуживании или эвакуации, не было выявлено случаев или даже подозрений на новый коронавирус.
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Предыстория:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.
- В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
- Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
- В то время министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санжар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.