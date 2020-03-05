Срок обсервации в Новых Санжарах заканчивается – эвакуированные уже на чемоданах

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Четверг, 5 марта 2020, 10:52

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляет, что срок 14-дневной обсервации эвакуированных из Китая заканчивается 5 марта, люди готовятся возвращаться к своим семьям.

Источник: пост Скалецкой в Facebook и сообщение Нацгвардии Украины в Facebook

Прямая речь Скалецкой: "14-дневный срок обсервации закончился. Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что у эвакуированных из Китая, членов экипажа и команды сопровождения – нет заболевания коронавирусом". 

 

Детали: Скалецкая поблагодарила каждого, кто находился в обсервации, за ответственное отношение и понимание, а также и всех, кто принимал участие в организации эвакуации и процесса обсервации.

В НГУ сообщили, что срок обсервации в Новых Санжарах заканчивается в 12:00 5 марта.

 

В Нацгвардии добавили, что по последним лабораторными исследованиями, ни у лиц, находящихся в обсервации, ни у персонала, который как-либо контактировал с зоной обсервации при обслуживании или эвакуации, не было выявлено случаев или даже подозрений на новый коронавирус.

Украинская правда
Темы: коронавирус Скалецкая Новые Санжары


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