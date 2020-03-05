Дубилет попрощался, но еще не идет: решают его будущее в правительстве
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Четверг, 5 марта 2020, 11:14
Бывший министр кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что сейчас продолжается обсуждение его дальнейшей работы в правительстве.
Источник: Facebook-страница экс-министра
Прямая речь: "Что касается моих планов. Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени через незавершенные проекты.
Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу".
Детали: Дубилет поблагодарил своих бывших коллег.
Украинская правда
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