Бывший министр кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что сейчас продолжается обсуждение его дальнейшей работы в правительстве.

Источник: Facebook-страница экс-министра

Прямая речь: "Что касается моих планов. Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени через незавершенные проекты.

Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу".

Детали: Дубилет поблагодарил своих бывших коллег.