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Кабмин Шмыгаля провел первое заседание

Четверг, 5 марта 2020, 10:42
Кабмин Шмыгаля провел первое заседание

Утром 5 марта новоизбранный Кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание.

Источник: собеседники "Украинской правды" среди членов нового правительства

Детали: По словам источника УП, на заседании рассматривали организационные вопросы работы нового Кабмина. Кроме того, обсудили вопрос коронавируса.

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Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля. 
  • Позже народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса Шмыгаля. В списке было 15 фамилий. 
  • Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" настаивали на необходимости назначать министров отдельно, а не в комплексе, "пакетом". В частности, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что не понимает, как Кабмин будут справляться с проблемами без экономического блока.
  • Но, несмотря на это, вечером 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства. 

Украинская правда

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Темы: ШмыгальКабинет министров
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