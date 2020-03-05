Кабмин Шмыгаля провел первое заседание

Утром 5 марта новоизбранный Кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание.

Источник: собеседники "Украинской правды" среди членов нового правительства

Детали: По словам источника УП, на заседании рассматривали организационные вопросы работы нового Кабмина. Кроме того, обсудили вопрос коронавируса.

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