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Конец обсервации: людей из "Новых Санжар" выпускали Зеленский с Аваковым

Четверг, 5 марта 2020, 11:28
Конец обсервации: людей из Новых Санжар выпускали Зеленский с Аваковым

Президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава МВС Арсен Аваков и главный санврач Украины Виктор Ляшко приехали в Новые Санжары на Полтавщине, где 5 марта истек 14-дневный срок обсервации эвакуированных из Китая граждан.

Источник: выступление Зеленского перед медцентром в Новых Санжарах

Прямая речь: "Хочу поблагодарить вас, что вы выдержали эти две недели. Молодцы. Всем желаем здоровья. Хочу поблагодарить всю группу, скажем так, "быстрого реагирования". Хочу поблагодарить Нацгвардию, МВД, министра и председателя Полтавской ОГА. Его проверило это событие. Наконец можем понимать, что в этой области точно у нас крепкий парень. Также Минздрав хочу поблагодарить, нашу прекрасную пани  Скалецкую". 

 
Скриншот с видео ОПУ

Детали: Зеленский обнял Скалецкую, заявив, что "не боится".

Президент поблагодарил ГСЧС, Красный крест, врачей, местную власть и пограничников. 

 

Окончание обсервации оказалось событием дня, на которое прибыли не только местные и областные чиновники, но даже министры и президент

Фото poltava.to

Он также поздравил и обнял одного из эвакуированных – парня Евгения, – который 5 марта празднует День рождения.

Зеленский пошутил, что не имеет подарка, но может подарить, например, микрофон "СТБ". Президент заявил, что часы не носит, а то подарил бы часы. Он начал спрашивать у присутствующих чиновников, нет ни у кого часов. Все показали руки, что нет. 

 
Аваков демонстрирует, что у него нет часов, которые можно было бы подарить
Скриншот с видео ОПУ

Но в конце концов для Евгения нашли президентский часы, которые Зеленский вручил парню. 

 
Скриншот с видео ОПУ

Президент также подарил два мяча мальчикам и два розовых медведя девочкам, которые были на обсервации. 

 
Скриншот с видео ОПУ

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Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.  
  • В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
  • Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
  • В то время министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санжар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными. 

Ирина Балачук, УП

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Темы: ЗеленскийНовые Санжарыкоронавирус
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