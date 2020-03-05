Президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава МВС Арсен Аваков и главный санврач Украины Виктор Ляшко приехали в Новые Санжары на Полтавщине, где 5 марта истек 14-дневный срок обсервации эвакуированных из Китая граждан.

Источник: выступление Зеленского перед медцентром в Новых Санжарах

Прямая речь: "Хочу поблагодарить вас, что вы выдержали эти две недели. Молодцы. Всем желаем здоровья. Хочу поблагодарить всю группу, скажем так, "быстрого реагирования". Хочу поблагодарить Нацгвардию, МВД, министра и председателя Полтавской ОГА. Его проверило это событие. Наконец можем понимать, что в этой области точно у нас крепкий парень. Также Минздрав хочу поблагодарить, нашу прекрасную пани Скалецкую".

Фото poltava.to

Детали: Зеленский обнял Скалецкую, заявив, что "не боится".

Президент поблагодарил ГСЧС, Красный крест, врачей, местную власть и пограничников.

Окончание обсервации оказалось событием дня, на которое прибыли не только местные и областные чиновники, но даже министры и президент Фото poltava.to

Он также поздравил и обнял одного из эвакуированных – парня Евгения, – который 5 марта празднует День рождения.

Зеленский пошутил, что не имеет подарка, но может подарить, например, микрофон "СТБ". Президент заявил, что часы не носит, а то подарил бы часы. Он начал спрашивать у присутствующих чиновников, нет ни у кого часов. Все показали руки, что нет. Но в конце концов для Евгения нашли президентский часы, которые Зеленский вручил парню.