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Угроза коронавируса: карантин вводится в школах, детсадах и вузах Буковины

Четверг, 5 марта 2020, 12:50
Угроза коронавируса: карантин вводится в школах, детсадах и вузах Буковины

В Черновицкой области в ближайшие часы введут карантин во всех детских садах, школах и высших учебных заведениях.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области".

Детали: По его словам, образовательные учреждения уже отрабатывают возможность дистанционной работы. Кроме того, глава ОГА сообщил об ограничении массовых мероприятий.

Губернатор попросил с пониманием отнестись к тому, что концерты, которые были запланированы на ближайшие дни, будут перенесены.

Что предшествовало: 5 марта в Черновицкой области еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

Предыстория:

  • 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • В Минздраве рассказали, что супруги повелись очень корректно, согласно рекомендациям врачей: они ограничили контакты с близкими, а при первых симптомах простуды муж обратился к медикам. Его госпитализировали в изолированный бокс. Его жена, у которой нет симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.
  • Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали на обсервацию в больницу.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что самоизоляция дома в условиях распространения коронавируса является безопасной, 80% случаев заболеваемости COVID-19 проходят в легкой форме.
  • Всех, кто видел, слышал или прикоснулся к человеку, когда у него еще не было симптомов, не нужно изолировать в медучреждениях.

Знать больше: Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус. алгоритм действий

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Черновицкая область
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