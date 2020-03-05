Угроза коронавируса: карантин вводится в школах, детсадах и вузах Буковины

6286 просмотров
Четверг, 5 марта 2020, 13:50

В Черновицкой области в ближайшие часы введут карантин во всех детских садах, школах и высших учебных заведениях.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области".

Детали: По его словам, образовательные учреждения уже отрабатывают возможность дистанционной работы. Кроме того, глава ОГА сообщил об ограничении массовых мероприятий.

Губернатор попросил с пониманием отнестись к тому, что концерты, которые были запланированы на ближайшие дни, будут перенесены.

Темы: коронавирус Covid-2019 Черновицкая область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский предложил украинке из Уханя оставить собаку в посольстве 5 марта 2020, 13:57
Люди с прививками от кори почти не болеют на коронавирус – секретарь СНБО 5 марта 2020, 12:55
Будем запрещать массовые мероприятия и останавливать учебу – главный санврач 5 марта 2020, 12:45
Все новости
Главные новости
Будем запрещать массовые мероприятия и останавливать учебу – главный санврач
Конец обсервации: людей из "Новых Санжар" выпускали Зеленский с Аваковым
Кабмин Шмыгаля провел первое заседание
Дубилет попрощался, но еще не идет: обсуждают его будущее в правительстве
Все новости
еда

7 причин есть имбирь ежедневно

holiday

8 марта: как уместно поздравить женщин в этот день

Медицина

Что нужно знать об электронном больничном

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!