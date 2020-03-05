Угроза коронавируса: карантин вводится в школах, детсадах и вузах Буковины

В Черновицкой области в ближайшие часы введут карантин во всех детских садах, школах и высших учебных заведениях.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области".

Детали: По его словам, образовательные учреждения уже отрабатывают возможность дистанционной работы. Кроме того, глава ОГА сообщил об ограничении массовых мероприятий.

Губернатор попросил с пониманием отнестись к тому, что концерты, которые были запланированы на ближайшие дни, будут перенесены.