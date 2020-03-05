Ионушас о назначении генпрокурором: Инициатива должна быть со стороны Зеленского

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас подтвердил, что его кандидатура на должность генпрокурора рассматривалась на фракции, но заявил, что решение должен принять президент.

Источник: Ионушас в комментарии Громадскому

Прямая речь: "Я не общался с Владимиром Александровичем (Зеленским - ред.) по этому вопросу (назначение генпрокурором - ред.)"

Депутат від «Слуги народу» Сергій Іонушас заявив, що Зеленський не вносив подання про призначення його генеральним прокурором pic.twitter.com/aXpbmFvajL — hromadske (@HromadskeUA) March 5, 2020

Детали: Ионушас не ответил, готов ли он занять эту должность, поскольку президент не вносил представление на его кандидатуру.

Он отметил, что согласно Конституции, представление вносит президент, а Верховная Рада или фракция или поддерживают это решение, или нет.

Он подтвердил, что его кандидатуру рассматривали на фракции. При этом Ионушас заявил, что инициатором рассмотрения его кандидатуры на фракции был коллега по партии, но его имени не назвал. Он уточнил лишь, что это был не Александр Дубинский и не Максим Бужанский.

Что было раньше: 5 марта Рада отправила генпрокурора Руслана Рябошапку в отставку.

Инициаторами недоверия Рябошапке стали 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционного платформы - За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

За несколько дней до этого Украинская правда узнала, что президент Зеленский планирует уволить Рябошапку с должности генерального прокурора. При этом, по данным источников, новым генпрокурором может стать нардеп из "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Справка: Ионушас - юрист, 1979 года рождения, учился в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого и Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Работал на руководящих должностях в нескольких юридических фирмах.

Был доверенным лицом Зеленского во время выборов президента в 2019 году.

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