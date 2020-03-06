Замглавы ОП: Премьером мог стать Хорошковский

Первый замглавы ОП Сергей Трофимов заявил, что у Зеленского рассматривали кандидатуры Хорошковского и Тигипко на должность премьер-министра.

Источник: Liga.net со ссылкой на интервью Трофимова телеканалу Украина 24

Прямая речь: "Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались (на должность премьер-министра, - ред.), диалог был, он был закрытым, президент сам вел этот диалог и может ответить в деталях о том, как и почему он принимал это решение".

Детали: Трофимов отметил, что, на его взгляд, решение по Денису Шмыгалю было правильным, потому что он "соответствует и профилю и компетенции".

Он заявил об уверенности, что при новом правительстве не будет создана искусственная борьба между премьером и президентом. Замглавы ОП добавил, что не замечал подобной борьбы между Гончаруком и Зеленским.

Что было раньше: Перед назначением на должность премьера Дениса Шмыгаля появилась информация о том, что у Зеленского рассматривают вопрос о назначении премьером бизнесмена Сергея Тигипко, в свое время работал в том чистые в правительстве Януковича.

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