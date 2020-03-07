Путин велел упростить прием в гражданство РФ лиц "из стран, близких в социокультурном отношении"

Президент РФ Владимир Путин дал поручения по реформе миграционного законодательства и института гражданства в России.

Источник: Перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019 - 2025 гг., сообщает Интерфакс

Детали: Согласно документу, основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства РФ в общем и упрощенном порядке, станет постоянное проживание (вид на жительство).

Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус - ступень перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых квот - исключается. Это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил, отмечается в документе.

Предлагается установить три вида порядка приема в гражданство России: общий, упрощенный и особый.

В предложениях говорится, что общий порядок представляет собой прием в гражданство на общих условиях и применяется по умолчанию ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощенного или особого порядка.

Общий порядок предусматривает выполнение претендентом набора определенных традиционных и доказавших свою важность условий: знание русского языка, срок постоянного проживания на территории РФ, обязательство соблюдать российское законодательство и др.

Упрощенный порядок применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких нам в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в РФ, уязвимого положения и др.

Особый порядок будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим - комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения.