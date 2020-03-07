Путин велел упростить прием в гражданство РФ лиц "из стран, близких в социокультурном отношении"
Президент РФ Владимир Путин дал поручения по реформе миграционного законодательства и института гражданства в России.
Источник: Перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019 - 2025 гг., сообщает Интерфакс
Детали: Согласно документу, основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства РФ в общем и упрощенном порядке, станет постоянное проживание (вид на жительство).
Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус - ступень перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых квот - исключается. Это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил, отмечается в документе.
Предлагается установить три вида порядка приема в гражданство России: общий, упрощенный и особый.
Общий порядок представляет собой прием в гражданство на общих условиях и применяется по умолчанию ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощенного или особого порядка.
Общий порядок предусматривает выполнение претендентом набора определенных традиционных и доказавших свою важность условий: знание русского языка, срок постоянного проживания на территории РФ, обязательство соблюдать российское законодательство и др.
Упрощенный порядок применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу "происхождения этих лиц из стран, близких в социокультурном отношении, наличия положительных социальных связей в РФ, уязвимого состояния и др.".
Особый порядок будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим - комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения.
Напомним,
- 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Путин назвал это вопросом "гуманитарного характера".
- В начале декабря 2019 года в МВД РФ заявили, что российские паспорта получили около 125 тысяч человек, проживающих в ОРДЛО.
- В январе 2020 г. начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что РФ намерена упростить процедуру получения гражданства для украинцев, избавив от прохождения собеседования на признание носителями русского языка. Для граждан Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.
- Позже стало известно, что в РФ намерены существенно упростить процедуру приема иностранцев в российское гражданство: соответствующая законодательная работа находится на финальной стадии, законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы уже в феврале.
- 4 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам, живущим в России и имеющим совершеннолетних дееспособных детей - граждан РФ, получать гражданство по упрощенной процедуре. Также по упрощенной процедуре смогут получить гражданство те иностранцы, кому исполнилось 18 лет во время рассмотрения заявления.