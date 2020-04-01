К Леросу, который обнародовал пленки о брате Ермака, приехала СБУ

1 апреля к нардепу от "Слуги народа" Гео Леросу – настоящее имя Курехян Георг Багратович, – который обнародовал скандальные "пленки" с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака, приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки на допросы.

Источник: пост Лероса и его защитника Маси Найема в Facebook

Прямая речь Лероса: "Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. P.S это не первое апреля, а полный п***ц.

Upd: Говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал, адвокат поехал".

Детали: По словам Найема, по месту регистрации Лероса действительно приходили сотрудники СБУ, чтобы вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020 года.

Адвокат добавил, что они "спокойно поговорили", и поскольку сейчас по тому адресу ни он, ни нардеп не могут приехать, то договорились, что вечером они сами придут в СБУ, чтобы получить повестки.

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