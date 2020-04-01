К Леросу, который обнародовал пленки о брате Ермака, приехала СБУ
1 апреля к нардепу от "Слуги народа" Гео Леросу – настоящее имя Курехян Георг Багратович, – который обнародовал скандальные "пленки" с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака, приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки на допросы.
Источник: пост Лероса и его защитника Маси Найема в Facebook
Прямая речь Лероса: "Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. P.S это не первое апреля, а полный п***ц.
Upd: Говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал, адвокат поехал".
Детали: По словам Найема, по месту регистрации Лероса действительно приходили сотрудники СБУ, чтобы вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020 года.
Адвокат добавил, что они "спокойно поговорили", и поскольку сейчас по тому адресу ни он, ни нардеп не могут приехать, то договорились, что вечером они сами придут в СБУ, чтобы получить повестки.
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Предыстория:
- Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
- Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
- Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
- Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками".
- В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
- Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.