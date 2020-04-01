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К Леросу, который обнародовал пленки о брате Ермака, приехала СБУ

Среда, 1 апреля 2020, 15:35
К Леросу, который обнародовал пленки о брате Ермака, приехала СБУ

1 апреля к нардепу от "Слуги народа" Гео Леросу, оторый обнародовал скандальные "пленки" с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака, приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки на допросы.

Источник: пост Лероса и его защитника Маси Найема в Facebook, пресс-центр СБУ

Прямая речь Лероса: "Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. P.S это не первое апреля, а полный п***ц.

Upd: Говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал, адвокат поехал".

Детали: По словам Найема, по месту регистрации Лероса действительно приходили сотрудники СБУ, чтобы вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020 года.

Адвокат добавил, что они "спокойно поговорили", и поскольку сейчас по тому адресу ни он, ни нардеп не могут приехать, то договорились, что вечером они сами придут в СБУ, чтобы получить повестки.

Эту информацию также подтвердили в СБУ.

Там отметили, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК.

В СБУ добавили, что "для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности" народному депутату Гео Леросу направили повестку о его вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.

Отмечается, что 1 апреля сотрудники СБУ прибыли по месту жительства Лероса, чтобы вручить повестку, но нардеп "отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату".

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Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками".
  • В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаАндрей ЕрмакСБУГео Лерос
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