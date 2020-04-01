Несмотря на запрет в Киеве открыли рынок, в КГГА отреагировали

КГГА обратилась с требованием прекратить торговлю к владельцам продуктового рынка в Печерском районе Киева.

Источник: заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак в Facebook.

Прямая речь: "Работа рынков в Киеве на период карантина временно прекращена Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и может быть разрешена в случае внесения изменений в решение Комиссии. Пока таких изменений нет!".

Детали: Слончак сообщил, что Департамент промышленности и развития предпринимательства уже направил соответствующее письмо в РГА для немедленного воздействия на владельцев рынка на Печерске, который несмотря на запрет возобновил работу.

Что было раньше: Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова опубликовала в facebook фото на которых видно, что на Печерском рынке возобновлена торговля.

Она подчеркнула, что еда на прилавках ничем не прикрыта, а продавцы работают без масок.

"Досить шастать" - ні, не чули. Сьогодні Віталій Кличко заперечив постанові МОЗ, яка дозволила частково відновити... Опубліковано Olga Chervakova Середа, 1 квітня 2020 р.

31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

На следующий день на брифинге мэр Киева Виталий Кличко заявил, что продуктовые рынки в столице не будут открывать до улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

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