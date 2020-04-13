В Раде приняла присягу новый народный депутат

Бывший председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, которая выиграла довыборы в избирательном округе №179, приняла присягу народного депутата Украины.

Источник: трансляция внеочередного заседания Верховной Рады

Прямая речь Светличной: "Присягаю в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

Детали: Присягу Светличная оглашала за трибуной парламента. Без маски.

Предыстория: