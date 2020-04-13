В Раде приняла присягу новый народный депутат

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Понедельник, 13 апреля 2020, 14:20

Бывший председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, которая выиграла довыборы в избирательном округе №179, приняла присягу народного депутата Украины.

Источник: трансляция внеочередного заседания Верховной Рады

Прямая речь Светличной: "Присягаю в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

Детали: Присягу Светличная оглашала за трибуной парламента. Без маски.

Предыстория:

  • 15 марта в округе №179 состоялись промежуточные выборы, поскольку избранника от этого округа Алексея Кучера назначили главой Харьковской областной госадминистрации.
  • В избирательный бюллетень были включены 37 кандидатов. Кандидат "Слуги народа" Виктория Алексейчук снялась с выборов в пользу Светличной.
  • Юлия Светличная (самовыдвижение) победила на промежуточных выборах в 179 округе в Харьковской области с результатом 77,54%.
  • В Харьковскую ОГА Светличную назначал еще бывший президент Петр Порошенко.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада


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