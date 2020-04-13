У Раді склала присягу нова нардепка
Колишня голова Харківської ОДА Юлія Світлична, яка виграла довибори у виборчому окрузі №179, склала присягу народного депутата України.
Джерело: трансляція позачергового засідання Верховної Ради
Пряма мова Світличної: "Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".
Деталі: Присягу Світлична складала за трибуною парламенту. Без маски.
Передісторія:
- 15 березня в окрузі №179 відбулися проміжні вибори, оскільки обранця від цього округу Олексія Кучера призначили головою Харківської ОДА.
- До виборчого бюлетеня було включено 37 кандидатів. Кандидат "Слуги народу" Вікторія Алєксєйчук знялася з виборів на користь Світличної.
- Юлія Світлична (самовисування) перемогла на проміжних виборах у 179 окрузі в Харківській області з результатом 77,54%.
- У Харківську ОДА Світличну призначав ще колишній президент Петро Порошенко.