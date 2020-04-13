У Раді склала присягу нова нардепка

Колишня голова Харківської ОДА Юлія Світлична, яка виграла довибори у виборчому окрузі №179, склала присягу народного депутата України.

Джерело: трансляція позачергового засідання Верховної Ради

Пряма мова Світличної: "Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

Деталі: Присягу Світлична складала за трибуною парламенту. Без маски.

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