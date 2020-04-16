В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения из-за пожаров в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также из-за северо-западного ветра.

Источник: Управление по вопросам гражданской защиты КГГА, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, которого цитирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В КГГА отметили, что радиационный фон в столице в пределах нормы.

Специалисты призывают:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Сегодня, 16 апреля, во второй половине дня в Киеве наблюдалось довольно необычное для города явление - пылевая буря. Ухудшение метеорологической видимости произошло практически на всей территории столицы.

Спасатели уверяют, что никакой химической и радиологической угрозы такое явление не несет, а также это не связано с пожарами в Зоне отчуждения.

Прямая речь Кульбиды: "Причиной образования такого явления стало усиление скорости ветра до 15 - 20 м / с западного направления, который не имеет никакого отношения к перемещению воздушной массы со стороны Чернобыля".

Что было раньше: На территории Житомирской области наблюдается сильный ветер и пылевая буря, в связи с чем на дорогах плохая видимость и затруднено движение.

Днем 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, порывы ветра достигают 17-22 м/с. Власти призвали жителей оставаться дома, не подходить к деревьям и не оставлять у них транспортные средства, выходить на улицу только в крайней необходимости, обязательно в маске.