Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось

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Пятница, 17 апреля 2020, 15:40
Дмитрий Ларин, УП

С вечера 16 апреля украинская столица опустилась в рейтинге самых загрязненных городов мира с 1 на 9 место.

Источник: мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

Детали: Индекс загрязнения воздуха в Киеве упал с 380 до 108. Сейчас самый загрязненный город в мире - Ханчжоу, Китай. Далее в рейтинге еще 3 китайские города.

Качество воздуха в Киеве сейчас оценивается как "вредное для уязвимых групп".

Сейчас киевлянам рекомендуют плотно позакрывать окна и по возможности оставаться дома.

По прогнозам QIAir, качество воздуха в Украине улучшится уже в субботу.

 

Предыстория: 16 апреля в Киеве воздухе зафиксировали продукты горения. Их ветром принесло с пожаров в Житомирской области.

 

Предыстория:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.
  • 16 апреля под вечер ветер изменил направление – и в киевском воздухе появились продукты горения, которые принесло ветром из пожаров в Житомирской области и из зоны отчуждения в Киевской области. Киевлянам советовали закрыть окна.
  • Индекс качества воздуха QIAir показал, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".
  • 16 апреля на территории Житомирской области наблюдался сильный ветер и пылевая буря. Днем 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, порывы ветра достигали 17-22 м/с. 

Украинская правда
Темы: Киев экология рейтинг


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