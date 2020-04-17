Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось

С вечера 16 апреля украинская столица опустилась в рейтинге самых загрязненных городов мира с 1 на 9 место.

Источник: мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

Детали: Индекс загрязнения воздуха в Киеве упал с 380 до 108. Сейчас самый загрязненный город в мире - Ханчжоу, Китай. Далее в рейтинге еще 3 китайские города.

Качество воздуха в Киеве сейчас оценивается как "вредное для уязвимых групп".

Сейчас киевлянам рекомендуют плотно позакрывать окна и по возможности оставаться дома.

По прогнозам QIAir, качество воздуха в Украине улучшится уже в субботу.

Предыстория: 16 апреля в Киеве воздухе зафиксировали продукты горения. Их ветром принесло с пожаров в Житомирской области.

Предыстория: