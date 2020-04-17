Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось
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Пятница, 17 апреля 2020, 15:40
С вечера 16 апреля украинская столица опустилась в рейтинге самых загрязненных городов мира с 1 на 9 место.
Источник: мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir
Детали: Индекс загрязнения воздуха в Киеве упал с 380 до 108. Сейчас самый загрязненный город в мире - Ханчжоу, Китай. Далее в рейтинге еще 3 китайские города.
Качество воздуха в Киеве сейчас оценивается как "вредное для уязвимых групп".
Сейчас киевлянам рекомендуют плотно позакрывать окна и по возможности оставаться дома.
По прогнозам QIAir, качество воздуха в Украине улучшится уже в субботу.
Предыстория: 16 апреля в Киеве воздухе зафиксировали продукты горения. Их ветром принесло с пожаров в Житомирской области.
Предыстория:
- В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.
- 16 апреля под вечер ветер изменил направление – и в киевском воздухе появились продукты горения, которые принесло ветром из пожаров в Житомирской области и из зоны отчуждения в Киевской области. Киевлянам советовали закрыть окна.
- Индекс качества воздуха QIAir показал, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".
- 16 апреля на территории Житомирской области наблюдался сильный ветер и пылевая буря. Днем 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, порывы ветра достигали 17-22 м/с.
Украинская правда
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