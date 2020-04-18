Советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Зорян Шкиряк заявил, что в МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.

Источник: Шкиряк в Facebook, пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии УП

Дословно: "В МВД Украины не исключают, что ситуация с пожарами, которая происходит вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области может быть результатом спланированной диверсии.

Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра.

Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса".

"Мы выясним, вычислим и найдем тех подонков, которые вероятно осуществляли эту масштабную провокацию".

Детали: В то же время, пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии "Украинской правде" на вопрос, действительно ли МВД рассматривает как версию пожаров спланированную диверсию, ответил: "Не исключает".

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