Советник главы МВД: Пожары возле Киева могут быть спланированной диверсией

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Суббота, 18 апреля 2020, 18:13
Зорян Шкиряк
сайт МВД

Советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Зорян Шкиряк заявил, что в МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.

Источник: Шкиряк в Facebook

Дословно: "В МВД Украины не исключают, что ситуация с пожарами, которая происходит вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области может быть результатом спланированной диверсии.

Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра.

Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса".

"Мы выясним, вычислим и найдем тех подонков, которые вероятно осуществляли эту масштабную провокацию".

Детали: "Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-секретарю МВД Артему Шевченко, но пока ответа не получила.

Предыстория:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют. По состоянию на 18 апреля, в Зоне отчуждения пожары охватили уже территорию 5 лесничеств.
  • 16 апреля под вечер ветер изменил направление – и в киевском воздухе появились продукты горения. Киевлянам советовали закрыть окна.
  • Рейтинг индекса качества воздуха QIAir показал, что Киев - мировой лидер по загрязненному воздуху. Такие же показатели сохранялись и в субботу.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Из 15 очагов возгораний в экосистемах Житомирской области спасатели уже ликвидировали 6.

Украинская правда
Темы: МВД пожар Чернобыль Житомирская область


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