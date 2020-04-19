К пожарам на Житомирщине могут быть причастны владельцы земли – Данилов

К поджогам, ставшим причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook, глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook, пресс-служба президента

Детали: Данилов отметил, что в воскресенье вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, председателем ГСЧС Николаем Чечеткиным находился в командировке в Овручском районе Житомирской области и изучал ситуацию, связанную с пожарами.

Прямая речь Данилова: "На совещании рассматривался в частности вопросы ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы не заставят себя ждать".

Детали: В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что на следующем заседании правительства будет поднят вопрос о дополнительном финансировании для людей, потерявших жилье из-за пожара.

Как сообщает пресс-служба президента, по данным ГСЧС, на Житомирщине продолжаются работы по ликвидации пожаров на территории государственных лесохозяйственных предприятий Овручского и Народичского районов на трех основных направлениях: район села Выступовичи, села Первомайское и села Текливка, а также на отдельных участках Народичского спецлесхоза (на границе с территорией Овручского района).

Пять очагов горения локализованы, а в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара.

Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватил территорию в 4390 га.

Что предшествовало: В воскресенье глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает версию поджога в Житомирской области, где бушуют лесные пожары.

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