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Новинский сообщил, что у него коронавирус

Среда, 15 апреля 2020, 14:14
Новинский сообщил, что у него коронавирус

Депутат Вадим Новинский сообщил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию, но симптомов болезни у него нет.

Источник: Facebook-страница Вадима Новинского

Прямая речь: "В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат.

Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы".

Детали: По его словам, до повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но ему посоветовали несколько дней провести на стационаре под наблюдением. 

Новинский сообщил, ято независимо от окончательного подтверждения диагноза, намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции.

Также все, с кем он контактировал в последнее время, пройдут тщательное тестирование.

При этом нардеп не уточнил, какой именно тест подтвердил у него коронавирус: ПЦР-диагностика или экспресс-тест.

Новинский "куратор" Херсонской и Николаевской области по борьбе с коронавирусом.

Кроме того Новинский является одним из главных меценатов УПЦ МП, имеет очень близкие отношения с митрополитом Онуфрием и всем руководством этой церкви. Включая наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, у которого диагностировали COVID-19.

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Предыстория: 

  • Из-за всвышки коронавируса Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин. В то же время предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что украинцы смогут попасть на пасхальные богослужения в храмы, несмотря на карантин.  
  • 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон НаумУ обоих подтвердили коронавирус.
  • Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.

Украинская правда

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Темы: НовинскийкоронавирусCovid-2019
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