Главные новости четверга и ночи: костюмы врачам, 26,6 тысяч больных
В Минздраве объяснили, почему купили костюмы врачам на 40% дороже, ученые сделали прогнозы, как украинцы будут болеть на COVID-19 на протяжении года — актуальные новости 23 апреля.
О костюмах
Минздрав, чтобы закупить дороже костюмы для медиков в неизвестной конторе, переписал требования относительно сертификации. Теперь почти все, что покупалось до того в Украине – не подходит.
Об исследовании
По подсчетам ученых, на 43,9 млн населения Украины выпадает 26,6 тысяч больных коронавирусом — официально украинская власть сообщает о 7170 случаях COVID-19.
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О других важных новостях
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В общежитии города Вишневое Киевской области, где произошла вспышка коронавируса, 78 из 224 человек заболели COVID-19.
НБУ снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых. Обычно учетная ставка снижается при уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации — это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.
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