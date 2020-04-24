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Головні новини четверга і ночі: костюми лікарям, 26,6 тисяч хворих

П'ятниця, 24 квітня 2020, 08:00

У МОЗ пояснили, чому купили костюми лікарям на 40% дорожче, вчені зробили прогнози, як українці хворітимуть на COVID-19 протягом року — актуальні новини 23 квітня.

Про костюми

МОЗ, щоб закупити дорожче костюми для медиків у невідомої контори, переписав вимоги щодо сертифікації. Тепер майже все, що купувалося до того в Україні – не підходить.

Про дослідження

За підрахунками вчених, на 43,9 млн населення України припадає 26,6 тисяч хворих на коронавірус — офіційно українська влада повідомляє про 7170 випадків COVID-19.

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Про інші важливі новини

В Україні зафіксовано 7170 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 578. Внаслідок ускладнень померли 187 осіб, 504 пацієнти одужали.

У гуртожитку міста Вишневе Київської області, де стався спалах коронавірусу, 78 з 224 осіб захворіли на COVID-19.

НБУ знизив облікову ставку з 10% до 8% річних. Зазвичай облікова ставка знижується при зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуаціїі — це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

МВС зняло з розшуку блогера Анатолія Шарія у справі про обстріл ним власного авто з метою інсценування замаху. Таким чином Шарія вже зняли з розшуку у двох справах, які розслідувалися відносно нього в Україні.

За минулу добу у світі підтверджено 85 021 випадків COVID-19.

В США на коронавірус перевірили майже 5 мільйонів людей.

В Німеччині від коронавірусу вже видужали 68% хворих.

Теми: МОЗ
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