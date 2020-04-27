Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После пикета в Черновцах власти решили открыть продовольственные рынки

Понедельник, 27 апреля 2020, 18:15
После пикета в Черновцах власти решили открыть продовольственные рынки

В Черновцах исполком горсовета принял решение, которым разрешил работу продовольственных рынков на территории города при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь городского головы Алексея Каспрука: "Оптовая торговля продуктами питания должна осуществляться при условии обеспечения персонала и посетителей средствами защиты, в частности респираторами, защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно. В помещении не должно быть больше одного посетителя на 10 кв.м площади , также должны быть соблюдены другие санитарные и противоэпидемические меры".

Детали: На заседании исполкома Каспрук зачитал проект решения. При обсуждении из него изъяли слово "оптовая" и оставили "торговля продуктами питания". Таким образом, этим решением разрешили работу всех продовольственных рынков города.

Другим пунктом этого решения члены исполкома ограничили работу на продовольственных рынках города Черновцы и решили временно прекратить торговлю на рынках с 20:00 до 4:00.

Что предшествовало: Утром 27 апреля предприниматели продовольственных рынков Черновцов пришли к местной областной администрации с требованием разрешить им работать в условиях карантина.

Президент Владимир Зеленский призвал открыть продовольственные рынки, Кабинет министров рассмотрит возможность открытия рынков во время карантина на заседании в среду.

Читайте также: Закрытые продовольственные рынки – перекрытый кислород фермерам

Напомним: 

  • На Херсонщине сельхозпроизводители устроили акцию протеста из-за закрытия рынков на антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге.
  • Городской председатель Львова Андрей Садовый также призвал разрешить работать продовольственным рынкам во время карантина, соблюдая противоэпидемические требования.
  • 31 марта Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.
  • 13 апреля Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.
  • Ляшко объяснил, что его постановление с рекомендацией местным органам власти запретить работу рынков вызвано несоблюдением противоэпидемических условий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черновцыкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Черновцы
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
СБУ разоблачила в госизмене жителя Буковины
Более 20 храмов УПЦ МП в Черновцах лишили земли
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: