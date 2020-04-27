После пикета в Черновцах власти решили открыть продовольственные рынки

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Понедельник, 27 апреля 2020, 18:15

В Черновцах исполком горсовета принял решение, которым разрешил работу продовольственных рынков на территории города при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь городского головы Алексея Каспрука: "Оптовая торговля продуктами питания должна осуществляться при условии обеспечения персонала и посетителей средствами защиты, в частности респираторами, защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно. В помещении не должно быть больше одного посетителя на 10 кв.м площади , также должны быть соблюдены другие санитарные и противоэпидемические меры".

Детали: На заседании исполкома Каспрук зачитал проект решения. При обсуждении из него изъяли слово "оптовая" и оставили "торговля продуктами питания". Таким образом, этим решением разрешили работу всех продовольственных рынков города.

Другим пунктом этого решения члены исполкома ограничили работу на продовольственных рынках города Черновцы и решили временно прекратить торговлю на рынках с 20:00 до 4:00.

Что предшествовало: Утром 27 апреля предприниматели продовольственных рынков Черновцов пришли к местной областной администрации с требованием разрешить им работать в условиях карантина.

Президент Владимир Зеленский призвал открыть продовольственные рынки, Кабинет министров рассмотрит возможность открытия рынков во время карантина на заседании в среду.

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Напомним: 

  • На Херсонщине сельхозпроизводители устроили акцию протеста из-за закрытия рынков на антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге.
  • Городской председатель Львова Андрей Садовый также призвал разрешить работать продовольственным рынкам во время карантина, соблюдая противоэпидемические требования.
  • 31 марта Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.
  • 13 апреля Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.
  • Ляшко объяснил, что его постановление с рекомендацией местным органам власти запретить работу рынков вызвано несоблюдением противоэпидемических условий.

Темы: Черновцы карантин


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