Після пікету в Чернівцях влада вирішила відкрити продовольчі ринки
У Чернівцях виконком міськради прийняв рішення, яким дозволив роботу продовольчих ринків на території міста за умови дотримання протиепідемічних заходів.
Джерело: "Укрінформ"
Пряма мова міського голови Олексія Каспрука: "Оптова торгівля продуктами харчування має здійснюватися за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами захисту, зокрема респіраторами, захисними масками, в тому числі, виготовленими самостійно. У приміщенні не має бути більше одного відвідувача на 10 кв.м площі, також мають бути дотримані інші санітарні та протиепідемічні заходи".
Деталі: На засіданні виконкому Каспрук зачитав проєкт рішення. Під час обговорення з нього вилучили слово "оптова" і залишили просто "торгівля продуктами харчування". Таким чином, цим рішенням дозволили роботу усіх продовольчих ринків міста.
Іншим пунктом цього рішення члени виконкому обмежили роботу на продовольчих ринках міста Чернівці і постановили тимчасово припинити торгівлю на ринках з 20:00 до 4:00.
Що передувало: Вранці 27 квітня підприємці продовольчих ринків Чернівців прийшли до місцевої обласної адміністрації з вимогою дозволити їм працювати в умовах карантину.
Президент Володимир Зеленський закликав відкрити продовольчі ринки, Кабінет міністрів розгляне можливість відкриття ринків під час карантину на засіданні у середу.
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Нагадаємо:
- На Херсонщині сільгоспвиробники влаштували акцію протесту через закриття ринків на Антонівському (Херсонському) автомобільному мосту через Дніпро біля Херсона, перекривши рух на дорозі.
- Міський голова Львова Андрій Садовий також закликав дозволити працювати продовольчим ринкам під час карантину, дотримуючись протиепідемічних вимог.
- 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.
- 13 квітня Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вирішив скасувати власну постанову, якою при певних умовах дозволялась робота ринків під час карантину.
- Ляшко пояснив, що його постанова з рекомендацією місцевим органам влади заборонити роботу ринків викликана недотриманням протиепідемічних умов.