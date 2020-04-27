Після пікету в Чернівцях влада вирішила відкрити продовольчі ринки

У Чернівцях виконком міськради прийняв рішення, яким дозволив роботу продовольчих ринків на території міста за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова міського голови Олексія Каспрука: "Оптова торгівля продуктами харчування має здійснюватися за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами захисту, зокрема респіраторами, захисними масками, в тому числі, виготовленими самостійно. У приміщенні не має бути більше одного відвідувача на 10 кв.м площі, також мають бути дотримані інші санітарні та протиепідемічні заходи".

Деталі: На засіданні виконкому Каспрук зачитав проєкт рішення. Під час обговорення з нього вилучили слово "оптова" і залишили просто "торгівля продуктами харчування". Таким чином, цим рішенням дозволили роботу усіх продовольчих ринків міста.

Іншим пунктом цього рішення члени виконкому обмежили роботу на продовольчих ринках міста Чернівці і постановили тимчасово припинити торгівлю на ринках з 20:00 до 4:00.

Що передувало: Вранці 27 квітня підприємці продовольчих ринків Чернівців прийшли до місцевої обласної адміністрації з вимогою дозволити їм працювати в умовах карантину.

Президент Володимир Зеленський закликав відкрити продовольчі ринки, Кабінет міністрів розгляне можливість відкриття ринків під час карантину на засіданні у середу.

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