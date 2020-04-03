Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета и "пропаганде" против нее

Россия обвиняет партнеров по "нормандскому формату" – представителей Украины, Германии и Франции – в "политических играх" и отступлении от договоренности создать Консультативный совет с представителями Донбасса.

Источник: заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации от 2 апреля

Детали: МИД РФ заявил, что 26 марта заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в режиме видеоконференции "закончилось провалом", хотя ранее "благодаря прямым контактам с украинскими партнерами удалось достичь важных договоренностей, способных сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования".

В России считают, что Украина пошла на попятную в договоренностях, достигнуты в Минске 11 марта, под давлением западных партнеров. Более того, там усматривают попытки перенести вину за "тупик" в урегулировании на Россию и представителей ОРДЛО.

Дословно: "В феврале-марте стороны сблизили позиции по разведению сил и обмену удерживаемых лиц, приступили к разработке "дорожной карты", достигли принципиальной договоренности о формировании Консультативного совета и фиксации решений Контактной группы в письменных протоколах.

Первый такой протокол с четкими задачами на будущее был подписан Донецком, Луганском, Киевом и ОБСЕ 11 марта с.г. при личном участии заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Д.Н.Козака и главы Офиса президента Украины А.Б.Ермака.

К сожалению, после наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощники "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев.

Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику.

Спустя четыре дня, 30 марта, появилось пространное заявление министров иностранных дел Германии и Франции с очередной порцией необоснованных голословных обвинений Донбасса, который якобы причастен к пробуксовке переговоров, занимает неконструктивную позицию и т.п.

От Донецка и Луганска, невзирая ни на что, требуют обеспечить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ неограниченную свободу перемещения по своей территории. Право республик в целях борьбы с коронавирусом вводить по аналогии с Украиной и другими странами Европы ограничительные меры – заведомо отвергается. Весьма сомнительные демократические ценности".

Еще одно обвинение от МИД РФ: "Практически синхронно с этим заявлением представители Украины в ряде международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и Совета Европы, запустили пропагандистскую утку с обвинением России в том, что она якобы пытается воспользоваться пандемией для отмены антироссийских санкций.

Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс.

Призываем партнеров по "нормандскому формату" прекратить политические игры и приступить, наконец, к серьезным переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минским "Комплексом мер" и решениями парижского саммита "четверки" в декабре 2019 года".

Напомним: 2 апреля Украина забраковала инициированный Россией проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с коронавирусом, который в случае принятия мог помочь РФ избавиться международных санкций.