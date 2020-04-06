Лерос пришел на допрос в СБУ, но просил его перенести

Народный депутат Гео Лерос, который обнародовал так называемые "пленки с братом Ермака", пришел на допрос в Службу безопасности Украины 6 апреля, но просил перенести допрос, поскольку силовики хотели допрашивать его не в том производстве, по которому вызывали.

Источник: адвокат Лероса Маси Найем в Facebook

Прямая речь: "06.04.2020 Гео Лерос явился на допрос в СБУ. Уголовное производство № 22020000000000065 открытое по признакам уголовного преступления по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Во время допроса было сообщено, что данное уголовное производство объединили с уголовным производством по № 22020000000000066 по ст. 190 УК (мошенничество).

Нами было решение ходатайствовать о переносе допроса на основании ст. 135 УПК".

Детали: Найем объяснил, что по закону о предотвращении коррупции, Лерос является обличителем-физическим лицом, которое было убеждено, что информация является достоверной, и сообщило о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Адвокат уточнил, что права обличителя возникают с момента сообщения информации о возможных фактах коррупции.

Он также добавил, обличитель имеет право давать объяснения, показания или отказаться их давать.

По словам Найема, Лерос на данный момент не отказывается давать показания, но ни ему, ни адвокату "не понятна логика, по которой и СБУ и ГБР вызывают на допрос по делу с одной квалификацией, а затем объединяют, добавляя синхронно ст. 190 УК".

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