Генпрокурор: Я разговаривала с Портновим, но на многих вещах стою с ним противоположно

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что разговаривала с экс-заместителем главы администрации президента Януковича Андреем Портновым, поскольку он подавал много заявлений в Государственное бюро расследований, но во многих вопросах имеет противоположную с ним точку зрения.

Источник: интервью Венедиктовой "Украинской правде"

Прямая речь: "Когда я была главой ГБР, меня связывали не только очень плотно с Портновым, а просто считали "человеком Портнова".

И когда я в каком-то интервью еще отметила о том, что Портнов изъявил желание встретиться, сразу адвокат Порошенко написал: "Вот, со мной не хочет, а с Портновым она хочет". Я помню.

Я действительно разговаривала с Андреем Владимировичем. От него очень много к нам заявлений было и в ГБР, и сейчас уже обращений сюда приходит. Учитывая то, что он медийно мощный человек, у него очень много людей, которые поддерживают его идеи...

Но на многих вещах я с ним стою противоположно".

Детали: Венедиктова уточнила, что в частности имеет противоположную точку зрения относительно прокурора Божко (прокурор, которому угрожает Андрей Портнов, – УП).

По ее словам, эта ситуация очень наглядная и очень хорошо демонстрирует несостоятельность прокуратуы защитить своего члена.

Венедиктова заверила, что будет "отстаивать прокуроров и защищать их права", но на вопрос, какое наказание для Портнова считает адекватным за такое поведение, ответила довольно размыто.

Мол, в вопросе адекватности наказания надо исходить из того, на что они выйдут: преступление это, или не преступление, нарушение профессиональной этики или просто человеческой морали.