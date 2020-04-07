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Генпрокурор: Я разговаривала с Портновим, но на многих вещах стою с ним противоположно

Вторник, 7 апреля 2020, 10:03
Генпрокурор: Я разговаривала с Портновим, но на многих вещах стою с ним противоположно

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что разговаривала с экс-заместителем главы администрации президента Януковича Андреем Портновым, поскольку он подавал много заявлений в Государственное бюро расследований, но во многих вопросах имеет противоположную с ним точку зрения.

Источник: интервью Венедиктовой "Украинской правде"

Прямая речь: "Когда я была главой ГБР, меня связывали не только очень плотно с Портновым, а просто считали "человеком Портнова".

И когда я в каком-то интервью еще отметила о том, что Портнов изъявил желание встретиться, сразу адвокат Порошенко написал: "Вот, со мной не хочет, а с Портновым она хочет". Я помню.

Я действительно разговаривала с Андреем Владимировичем. От него очень много к нам заявлений было и в ГБР, и сейчас уже обращений сюда приходит. Учитывая то, что он медийно мощный человек, у него очень много людей, которые поддерживают его идеи...

Но на многих вещах я с ним стою противоположно".

Детали: Венедиктова уточнила, что в частности имеет противоположную точку зрения относительно прокурора Божко (прокурор, которому угрожает Андрей Портнов, – УП).

По ее словам, эта ситуация очень наглядная и очень хорошо демонстрирует несостоятельность прокуратуы защитить своего члена.

Венедиктова заверила, что будет "отстаивать прокуроров и защищать их права", но на вопрос, какое наказание для Портнова считает адекватным за такое поведение, ответила довольно размыто.

Мол, в вопросе адекватности наказания надо исходить из того, на что они выйдут: преступление это, или не преступление, нарушение профессиональной этики или просто человеческой морали.

Предыстория: 

  • 18 ноября журналисты "Слідство.Інфо" сообщили, что экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства, где он фигурирует.
  • В частности, угрозы с номера Портнова получали, по данным журналистов, сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого в издании не называют.
  • Прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.
  • В начале 2019-го Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.
  • Прокурор ГПУ Александр Божко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваОфис генпрокурораПортнов
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