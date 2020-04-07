Портнов заявил, что суд заморозил имущество "Кузни на Рыбальском"

Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретил отчуждать любое имущество АО "Кузня на Рыбальском", проводить перерегистрации в реестрах, у нотариусов и другие действия.

Источник: бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов на Youtube

Прямая речь Портнова: "Пока генеральный прокурор и ГБР разгоняются с уголовными делами в отношении предыдущего политического режима в отношении Порошенко, наша команда без всяких возможностей процессуальных, не имея никаких правоохранительных механизмов, находясь фактически в оппозиции к правоохранительным органам, сегодня по нашему иску в административном суде смогла заморозить крупнейший актив Петра Порошенко – завод "Кузня на Рыбальском".

Детали: Согласно определению суда, обнародованном Портновым, в суд обратилась гражданка Исаевская, которая хочет обжаловать бездеятельность Национального агентства по предотвращению коррупции после сообщения о возможном коррупционном правонарушении.

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