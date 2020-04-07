Портнов заявил, что суд заморозил имущество "Кузни на Рыбальском"

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Вторник, 7 апреля 2020, 23:19

Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретил отчуждать любое имущество АО "Кузня на Рыбальском", проводить перерегистрации в реестрах, у нотариусов и другие действия.

Источник: бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов на Youtube

Прямая речь Портнова: "Пока генеральный прокурор и ГБР разгоняются с уголовными делами в отношении предыдущего политического режима в отношении Порошенко, наша команда без всяких возможностей процессуальных, не имея никаких правоохранительных механизмов, находясь фактически в оппозиции к правоохранительным органам, сегодня по нашему иску в административном суде смогла заморозить крупнейший актив Петра Порошенко – завод "Кузня на Рыбальском".

Детали: Согласно определению суда, обнародованном Портновым, в суд обратилась гражданка Исаевская, которая хочет обжаловать бездеятельность Национального агентства по предотвращению коррупции после сообщения о возможном коррупционном правонарушении.

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Предыстория:

  • После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко был открыт ряд производств, к чему причастен юрист Андрей Портнов – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и замглавы АП при Януковиче, также знаком с нынешним главой Офиса президента Андреем Богданом.
  • В команде экс-президента заявляли, что бывший директор ГБР Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.
  • Порошенко, в частности, подозревают в том, что он вмешивался в работу Высшего совета правосудия.
  • 17 сентября 2019 года суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
  • Дело в отношении "Кузницы на Рыбальском" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства посредством "Кузни", а затем отмыл незаконные доходы, продав завода через оффшоры.

Украинская правда
Темы: Портнов Порошенко суд Окружной админсуд


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