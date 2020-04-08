Фигуранты пленок рассказали о себе и о знакомстве с Ермаком

Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

Источник: интервью Штанько и Шумского Bihus.info (фигуранты сами захотели дать интервью – ред.)

Прямая речь Штанько: "16 лет до 2014 года работал в органах внутренних дел, ушел по собственному желанию. Сейчас имею частную юридическую практику, поскольку являюсь кандидатом юридических наук".

Прямая речь Шумского: "(Моя должность – ред.) гласный внештатный сотрудник оперативного управления СБУ (он объяснил, что это означает, что он не имеет звания и должности, но сотрудничает с СБУ – ред.). Линия контрразведывательной и разведывательной деятельности в рамках проведения АТО и ООС против россиян и боевиков с 2015 года, до этого был сотрудником МВД.

Денис Ермак был моим другом до определенного момента. Пока совершенно не потерял мое доверие и статус друга".

Детали: По словам фигурантов "пленок", несмотря на то, что они оба из органов внутренних дел, записи разговоров Ермака не были спецоперацией правоохранителей.

Штанько заявил, что с головой Офиса президента Андреем Ермаком не знаком, знает только его брата – Дениса, по просьбе которого искал кандидатов на различные государственные должности.

Шумский рассказал, что Денис как-то сразу после объявления победы Владимира Зеленского на выборах президента позвал его домой для знакомства с Андреем, который в то время был помощником Зеленского.

По его словам, Денис позвонил ему и сказал, что брату нужна помощь, и что Шумский, возможно, "будет чем-то полезен молодой команде Зеленского".

Шумский добавил, что пошел на эту встречу, она была дома у Ермаков и на ней были только они втроем.

По его словам, он был интересен Андрею Ермаку тем, что работает со спецслужбами, которые в нашей стране "обладают наиболее достоверной информацией".

Шумский рассказал, что Ермаки просили его консультировать их по различным кандидатам. Информацию о людях он якобы собирал "на просторах интернета" и не привлекал к этому свои связи.

Он также уверяет, что они с Андреем Ермаком "не друзья ни в коем случае", и что он был для Ермака "ресурсом, который было очень удобно использовать", потому что был бесплатным.

Шумский добавил, что сам думал, что "делал благо для страны, потому что не позволял пропускать в высшие эшелоны власти людей, которые себя как-то запятнали".

Что было раньше: Журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности. Кроме самого Дениса Ермака на записях есть две ключевые фигуры – его помощник и человек, который снимала видео.

По утверждениям журналистов, помощника зовут Шумский Сергей Зиновьевич. А человека, который снимала видео, зовут Дмитрий Александрович Штанько, ему 39 лет, он родом из Харькова и окончил Харьковский национальный университет внутренних дел.

Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Предыстория: