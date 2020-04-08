КС увидел наступление на права человека в законодательной инициативе Рады
Конституционный суд предостерегает народных депутатов от необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине.
Источник: сообщения на сайте КСУ
Детали: В суде отметили, что изучают текст зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта № 3300 о внесении изменений в закон Украины "О Конституционном суде Украины" в части усиления независимости и улучшения эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции.
Судьи указывают, что их предварительный анализ показал: в этом законопроекте не учтен комплексный подход относительно предложений КСУ, предоставленных в парламент, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав.
Дословно: "Конституционный суд Украины не одобряет попыток необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине, и настаивает, что такие изменения должны приниматься взвешенно, аргументированно, после проведения профессиональных дискуссий с привлечением экспертов, в том числе Венецианской комиссии, о чем неоднократно подчеркивал Совет Европы".
Что предшествовало: Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова подала в Верховную Раду законопроект, которым предлагается перевезти Конституционный суд Украины в Харьков.
Еще нардеп предлагает отобрать у юридических лиц возможность подавать жалобы в КСУ через уполномоченных лиц.
Законопроектом предлагается также урегулировать процедуру рассмотрения дел в суде, закрепить новые положения, посвященные актам КСУ, в частности совершенствованию порядка исполнения решений и выводов суда.
Предусмотрено также внесение изменений в административное, гражданское и хозяйственное процессуальное законодательство, направленных на устранение неоднозначностей, возникающих в процессе пересмотра судебных решений по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам, а именно в части порядка и срока подачи заявления о пересмотре судебного решения по указанным обстоятельствам.