КС увидел наступление на права человека в законодательной инициативе Рады

Конституционный суд предостерегает народных депутатов от необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине.

Источник: сообщения на сайте КСУ

Детали: В суде отметили, что изучают текст зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта № 3300 о внесении изменений в закон Украины "О Конституционном суде Украины" в части усиления независимости и улучшения эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции.

Судьи указывают, что их предварительный анализ показал: в этом законопроекте не учтен комплексный подход относительно предложений КСУ, предоставленных в парламент, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав.

Дословно: "Конституционный суд Украины не одобряет попыток необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине, и настаивает, что такие изменения должны приниматься взвешенно, аргументированно, после проведения профессиональных дискуссий с привлечением экспертов, в том числе Венецианской комиссии, о чем неоднократно подчеркивал Совет Европы".

Что предшествовало: Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова подала в Верховную Раду законопроект, которым предлагается перевезти Конституционный суд Украины в Харьков.

Еще нардеп предлагает отобрать у юридических лиц возможность подавать жалобы в КСУ через уполномоченных лиц.

Законопроектом предлагается также урегулировать процедуру рассмотрения дел в суде, закрепить новые положения, посвященные актам КСУ, в частности совершенствованию порядка исполнения решений и выводов суда.

Предусмотрено также внесение изменений в административное, гражданское и хозяйственное процессуальное законодательство, направленных на устранение неоднозначностей, возникающих в процессе пересмотра судебных решений по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам, а именно в части порядка и срока подачи заявления о пересмотре судебного решения по указанным обстоятельствам.