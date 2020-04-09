В России более 10 тысяч больных коронавирусом

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Четверг, 9 апреля 2020, 11:10

В России более 10 000 человек заболели коронавирусной инфекцией.

Источник: оперативный штаб России по борьбе с COVID-19

Детали: Российский штаб сообщает о 10131 случаях заболевания. В то же время, по данным штаба РФ, 33 человека заболели в оккупированном Крыму, жертв нет.

Таким образом, сейчас в РФ заболели 10098 человек, из них 76 - умерли, более 690 - вылечились.

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Напомним:

  • 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса, а затем продолжил "каникулы" до конца апреля.
  • С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
  • 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах, в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.

Украинская правда
Темы: коронавирус Росcия Covid-2019


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