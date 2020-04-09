В России более 10 тысяч больных коронавирусом

В России более 10 000 человек заболели коронавирусной инфекцией.

Источник: оперативный штаб России по борьбе с COVID-19

Детали: Российский штаб сообщает о 10131 случаях заболевания. В то же время, по данным штаба РФ, 33 человека заболели в оккупированном Крыму, жертв нет.

Таким образом, сейчас в РФ заболели 10098 человек, из них 76 - умерли, более 690 - вылечились.

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Напомним: