В России более 10 тысяч больных коронавирусом
Четверг, 9 апреля 2020, 11:10
В России более 10 000 человек заболели коронавирусной инфекцией.
Источник: оперативный штаб России по борьбе с COVID-19
Детали: Российский штаб сообщает о 10131 случаях заболевания. В то же время, по данным штаба РФ, 33 человека заболели в оккупированном Крыму, жертв нет.
Таким образом, сейчас в РФ заболели 10098 человек, из них 76 - умерли, более 690 - вылечились.
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Напомним:
- 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса, а затем продолжил "каникулы" до конца апреля.
- С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
- 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах, в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.
Украинская правда