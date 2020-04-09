Портнов говорит, что начал собирать компромат на Венедиктову

Бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что вместе со своими адвокатами начал документировать противоправные действия Ирины Венедиктовой в то время, когда она руководила Государственным бюро расследований.

Источник: телеграм-канал Портнова

Детали: По его убеждению, Венедиктова нарушала закон при проведении конкурсов в ГБР.

Прямая речь: "Все незаконные манипуляции произошли в этом ведомстве в декабре-январе.

После её отставки с поста генерального прокурора будем настаивать на вручении ей по этим эпизодам подозрения и обвинительного акта".

Напомним: