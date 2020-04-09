Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Портнов говорит, что начал собирать компромат на Венедиктову

Четверг, 9 апреля 2020, 17:45
Портнов говорит, что начал собирать компромат на Венедиктову

Бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что вместе со своими адвокатами начал документировать противоправные действия Ирины Венедиктовой в то время, когда она руководила Государственным бюро расследований.

Источник: телеграм-канал Портнова

Детали: По его убеждению, Венедиктова нарушала закон при проведении конкурсов в ГБР.

Прямая речь: "Все незаконные манипуляции произошли в этом ведомстве в декабре-январе.

После её отставки с поста генерального прокурора будем настаивать на вручении ей по этим эпизодам подозрения и обвинительного акта".

Напомним:

  • 17 марта Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора Украины. До этого она была и.о. главы Госбюро расследований.
  • В январе народный депутат от "Голоса" Александра Устинова заявила, что ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора с нарушением законодательства.
  • По ее словам, "слуги" хотят поставить своих ручных руководителей в ГБР.
  • Кроме того, отметила Устинова, заместитель председателя ГБР Александр Бабиков знал о том, что получит эту должность, еще до объявления конкурса на нее.

Читайте также Ирина Венедиктова: В разговоре с Зеленским о моем назначении фамилия Порошенко не звучала

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПортновВенедиктоваГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Портнов
Сын Портнова выехал из Украины по поддельным документам - СМИ
Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся – "Схемы"
Портнов выехал из Украины в июне, основания не раскрывают – "Схемы"
Последние новости
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
Все новости...
Реклама: