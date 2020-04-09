Портнов говорит, что начал собирать компромат на Венедиктову
912 просмотров
Четверг, 9 апреля 2020, 17:45
Бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что вместе со своими адвокатами начал документировать противоправные действия Ирины Венедиктовой в то время, когда она руководила Государственным бюро расследований.
Источник: телеграм-канал Портнова
Детали: По его убеждению, Венедиктова нарушала закон при проведении конкурсов в ГБР.
Прямая речь: "Все незаконные манипуляции произошли в этом ведомстве в декабре-январе.
После её отставки с поста генерального прокурора будем настаивать на вручении ей по этим эпизодам подозрения и обвинительного акта".
Напомним:
- 17 марта Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора Украины. До этого она была и.о. главы Госбюро расследований.
Украинская правда
powered by lun.ua