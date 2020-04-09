Портнов говорит, что начал собирать компромат на Венедиктову
Четверг, 9 апреля 2020, 17:45
Бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что вместе со своими адвокатами начал документировать противоправные действия Ирины Венедиктовой в то время, когда она руководила Государственным бюро расследований.
Источник: телеграм-канал Портнова
Детали: По его убеждению, Венедиктова нарушала закон при проведении конкурсов в ГБР.
Прямая речь: "Все незаконные манипуляции произошли в этом ведомстве в декабре-январе.
После её отставки с поста генерального прокурора будем настаивать на вручении ей по этим эпизодам подозрения и обвинительного акта".
Напомним:
- 17 марта Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора Украины. До этого она была и.о. главы Госбюро расследований.
- В январе народный депутат от "Голоса" Александра Устинова заявила, что ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора с нарушением законодательства.
- По ее словам, "слуги" хотят поставить своих ручных руководителей в ГБР.
- Кроме того, отметила Устинова, заместитель председателя ГБР Александр Бабиков знал о том, что получит эту должность, еще до объявления конкурса на нее.
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Украинская правда