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Легион "Свобода России" анонсировал еще один рейд на территорию РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июля 2023, 18:47
Легион Свобода России анонсировал еще один рейд на территорию РФ
"Цезарь" 24 мая 2023 года, фото AFP via Getty Images

Легион "Свобода России" планирует еще один рейд на территорию РФ в течение ближайшего месяца или около того.

Источник: командир Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в интервью the Observer

Прямая речь: "В течение следующего месяца или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После нее будет четвертая, и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию".

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Детали: Издание отмечает, что бойцы Легиона планируют еще один рейд через границу в Россию и стремятся воспользоваться беспорядком внутри Кремля после мятежа Евгения Пригожина.

"Цезарь" описал недавнюю операцию его бойцов и Русского добровольческого корпуса возле города Шебекино в РФ как "локальный рейд и разведывательную операцию".

Как пишет издание, настоящее имя "Цезаря", 49-летнего бывшего тренера по фитнесу из Сочи и Санкт-Петербурга, - Максимилиан Андронников.

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Он признал, что его ополчение может функционировать только с помощью украинских военных, но заявил, что, оказавшись на территории России, они принимают собственные независимые решения. По его словам, бронетехника легиона в основном была взята с российских складов, захваченных в Украине.

Командир добавил, что сообщения Кремля о больших потерях среди его бойцов являются смешными и преувеличенными: "Они переодевают трупы в украинскую форму и показывают по телевизору. Наши выглядят иначе. Это все была тупая ложь".

"Цезарь" считает, что мятеж Пригожина ослабил Путина. Он также предполагает, что путинский режим падет до конца 2024 года.

Что предшествовало: 31 мая боец Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что российские партизаны имеют "тысячи" желающих вступить в их ряды и будут продолжать рейды на границе, пока их силы не станут достаточно большими для штурма Москвы.

Предыстория:

  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), в которых россияне воюют за Украину, заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.
  • Уже 23 мая российские власти заявили о разгроме бойцов "РДК" и "ЛСР",которых в России называют "диверсантами", и завершении "контртеррористической" операции в Белгородской области.
  • В украинской разведке подтвердили, что сотрудничают с "Российским добровольческим корпусом", в частности обмениваются информацией.  
  • 4 июня Русский добровольческий корпус заявил, что хочет встречи с губернатором Белгородской области и предлагает обменять на разговор с ним российских пленных. Они предложили встретиться в храме в Новой Таволжанке. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Новой Таволжанке идет бой, а он якобы готов к встрече в Шебекино, если российские пленные живы. После этого в РДК заявили, что Гладков не явился на предлагаемую ему встречу, чтобы забрать российских пленных, поэтому их передадут Украине в обменный фонд.
  • 11 июня этих пленных обменяли.

Темы: Росcияграницавойна
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