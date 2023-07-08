Легион "Свобода России" анонсировал еще один рейд на территорию РФ

Легион "Свобода России" планирует еще один рейд на территорию РФ в течение ближайшего месяца или около того.

Источник: командир Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в интервью the Observer

Прямая речь: "В течение следующего месяца или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После нее будет четвертая, и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию".

Детали: Издание отмечает, что бойцы Легиона планируют еще один рейд через границу в Россию и стремятся воспользоваться беспорядком внутри Кремля после мятежа Евгения Пригожина.

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"Цезарь" описал недавнюю операцию его бойцов и Русского добровольческого корпуса возле города Шебекино в РФ как "локальный рейд и разведывательную операцию".

Как пишет издание, настоящее имя "Цезаря", 49-летнего бывшего тренера по фитнесу из Сочи и Санкт-Петербурга, - Максимилиан Андронников.

Он признал, что его ополчение может функционировать только с помощью украинских военных, но заявил, что, оказавшись на территории России, они принимают собственные независимые решения. По его словам, бронетехника легиона в основном была взята с российских складов, захваченных в Украине.

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Командир добавил, что сообщения Кремля о больших потерях среди его бойцов являются смешными и преувеличенными: "Они переодевают трупы в украинскую форму и показывают по телевизору. Наши выглядят иначе. Это все была тупая ложь".

"Цезарь" считает, что мятеж Пригожина ослабил Путина. Он также предполагает, что путинский режим падет до конца 2024 года.

Что предшествовало: 31 мая боец Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что российские партизаны имеют "тысячи" желающих вступить в их ряды и будут продолжать рейды на границе, пока их силы не станут достаточно большими для штурма Москвы.

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