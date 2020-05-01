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Преждевременное ослабление карантина: мэра Черкасс вызывают на допрос

Пятница, 1 мая 2020, 22:10

Мэра Черкасс Владимира Бондаренко вызывают на допрос 4 мая в связи с решением о преждевременном смягчении карантина в городе.

Источник: Бондаренко в Facebook

 

Детали: Мэр опубликовал фото повестки, в которой отмечается, что он должен прибыть к следователю 4 мая в 12:00 на допрос в качестве свидетеля.

Прямая речь Бондаренко: "Свежая прилетела... власть новая, методы старые".

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
  • Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.

Украинская правда
Темы: Черкассыкарантинполиция


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