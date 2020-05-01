Преждевременное ослабление карантина: мэра Черкасс вызывают на допрос

Мэра Черкасс Владимира Бондаренко вызывают на допрос 4 мая в связи с решением о преждевременном смягчении карантина в городе.

Источник: Бондаренко в Facebook

Детали: Мэр опубликовал фото повестки, в которой отмечается, что он должен прибыть к следователю 4 мая в 12:00 на допрос в качестве свидетеля.

Прямая речь Бондаренко: "Свежая прилетела... власть новая, методы старые".

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