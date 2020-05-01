Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Преждевременное ослабление карантина: мэра Черкасс вызывают на допрос

Пятница, 1 мая 2020, 22:10
Преждевременное ослабление карантина: мэра Черкасс вызывают на допрос

Мэра Черкасс Владимира Бондаренко вызывают на допрос 4 мая в связи с решением о преждевременном смягчении карантина в городе.

Источник: Бондаренко в Facebook

 

Детали: Мэр опубликовал фото повестки, в которой отмечается, что он должен прибыть к следователю 4 мая в 12:00 на допрос в качестве свидетеля.

Прямая речь Бондаренко: "Свежая прилетела... власть новая, методы старые".

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
  • Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.

Украинская правда
Темы: Черкассыкарантинполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Черкассы
Схема уклонения от призыва: мужчин фиктивно зачисляли в студенты в Черкассах
Двое правоохранителей подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Черкассах
Черкасский "Азот" в январе-феврале увеличил производство на 23% по сравнению с довоенным уровнем
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: