Преждевременное ослабление карантина: мэра Черкасс вызывают на допрос
Пятница, 1 мая 2020, 22:10
Мэра Черкасс Владимира Бондаренко вызывают на допрос 4 мая в связи с решением о преждевременном смягчении карантина в городе.
Источник: Бондаренко в Facebook
Детали: Мэр опубликовал фото повестки, в которой отмечается, что он должен прибыть к следователю 4 мая в 12:00 на допрос в качестве свидетеля.
Прямая речь Бондаренко: "Свежая прилетела... власть новая, методы старые".
Предыстория:
- Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
- В связи с этим полиция начала уголовное производство.
- А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
- Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
Украинская правда