Потерпевший в деле Грымчака ранее метил в НАБУ и уже "доносил" на взятки

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Пятница, 16 августа 2019, 13:11

Источник: собеседник "Украинской правды", знакомый с материалами дела; "Судебный репортер"

Пострадавшим от "мошенничества" заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака и его "помощника" проходит предприниматель Максим Святненко, совладелец фирмы "ЮрЖитло".

Детали: По словам источника УП, Святненко – единственный потерпевший в деле.

В то же время, "Судебный репорт" сообщает, что Святненко участвовал в конкурсе на должность в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Человек претендовал на должность начальника отдела по работе со свидетелями и заявителями.

Также Святненко был заявителем в деле против судьи Подольского суда Киева Татьяны Войтенко, которое расследовало НАБУ. Судью подозревают во взятке в 10 тысяч долларов за влияние на коллегу. Недавно Войтенко отстранили от должности.

Адвокат Войтенко выяснил, что за полтора месяца до открытия производства Святненко неоднократно звонил с территории, где расположена Служба безопасности Украины. Станции на этой территории зафиксировали около 100 соединений.

Адвокат судьи получил эту информацию для доказательства провокации преступления и общения мужчины с правоохранителями вне расследованием.

Святненко также был заявителем в деле судьи Барышевского суда Киевской области Александра Лисюка, которому, по версии следствия, в сентябре 2017 года передали 2500 долларов.

Собеседник "Украинской правды" подтвердил, что потерпевший по делу Грымчака – тот Святненко, который ранее жаловался на взятки судьям.

Что было раньше: НАБУ обнародовало "схему мошенничества" Грымчака и его сообщника Игоря Овдиенко. Им якобы предлагали несколько взяток за различные "услуги", в частности, влияние на судей и получение разрешений на строительство в Киеве.

Следствие не называет тех, кто якобы давал взятки. Однако в материалах дела упоминается несколько фирм, в частности "ЮрЖитло" Святненко.

Знать больше: $ 1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака 

Предыстория:

  • 14 августа заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Грымчака и его помощника задержали при получении 480 тысяч долларов взятки. 
  • В общем они якобы требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали 1,1 миллиона долларов за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.
  • Минкульт сказал, что не имеет никакого отношения к истории с вымогательством взятки.
  • На Грымчака силовики вышли в ходе расследование покушения на Татьяну Черновол.
  • Вечером 15 августа Грымчаку и его "помощнику" Овдиенко вручили подозрения в мошенничестве.

Украинская правда

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Темы: Грымчак НАБУ взятка


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