Экс-замминистр Грымчак освобожден из-под стражи

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Четверг, 30 января 2020, 14:54

Обвиненный во взяточничестве бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Источник: адвокат Татьяна Матяш в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сегодня в судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Грымчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест".

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд продлил арест для Грымчака до 14 февраля с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.

Знать больше: $1 миллион за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория:

  • 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Ирина Балачук, УП
Темы: Грымчак суд


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