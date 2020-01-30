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Экс-замминистр Грымчак освобожден из-под стражи

Четверг, 30 января 2020, 13:54
Экс-замминистр Грымчак освобожден из-под стражи

Обвиненный во взяточничестве бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Источник: адвокат Татьяна Матяш в комментарии "Украинской правде", ВАКС

Прямая речь: "Сегодня в судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Грымчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест".

Детали: По решению суда подозреваемый обязан носить электронное средство контроля (браслет).

На него возлагаются дополнительные обязательства: круглосуточно не покидать место постоянного проживания; прибывать к прокурору, детективу или в суд по каждому их вызову или требованию; удерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд продлил арест для Грымчака до 14 февраля с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.

Знать больше: $1 миллион за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория:

  • 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Ирина Балачук, Валентина Романенко, УП

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Темы: Грымчаксуд
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