Экс-замминистр Грымчак освобожден из-под стражи

Обвиненный во взяточничестве бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Источник: адвокат Татьяна Матяш в комментарии "Украинской правде", ВАКС

Прямая речь: "Сегодня в судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Грымчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест".

Детали: По решению суда подозреваемый обязан носить электронное средство контроля (браслет).

На него возлагаются дополнительные обязательства: круглосуточно не покидать место постоянного проживания; прибывать к прокурору, детективу или в суд по каждому их вызову или требованию; удерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд продлил арест для Грымчака до 14 февраля с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.

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