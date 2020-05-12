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Львовщина не ослабляет карантин: много больных

Вторник, 12 мая 2020, 12:56

Львовская областная государственная администрация решила перенести ослабление карантина на более позднее время в связи с ростом количества больных коронавирусом в области.

Источник: сайт ЛОГА со ссылкой на заместителя председателя Львовской ОГА Тараса Греня

Прямая речь: "Решением комиссии ТЭБ и ЧС отсрочено меры по смягчению карантинных мероприятий, условно до 15 мая.

С учетом динамики распространения заболеваемости, не исключено, что через несколько дней будет принято решение об ослаблении или о сохранении карантина в области".

Детали: Грень пояснил, что общая ситуация в области неоднородна, поэтому во исполнение решения областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, районные и городские комиссии будут принимать свои решения о возможном смягчении или сохранении карантина.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения ЛОГА Андрея Васька, по состоянию на утро 12 мая на Львовщине зафиксировано еще 27 случаев заболевания COVID-19.

Всего же за последние 5 суток – с 7 по 12 мая – зафиксировано 250 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это треть от всех подтвержденных случаев с февраля и это свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

По словам Васька, пик эпидемии на Львовщине ожидают в начале июня.

Сейчас в больницах Львова с коронавирусом находятся 289 пациентов, состояние подавляющего большинства – средней тяжести, есть пациенты в тяжелом состоянии. 136 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – у медиков.

По состоянию на 12 мая 22 человека на Львовщине умерли от коронавируса.

Что было раньше: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в связи с коронавирусом снова продлят, но он надеется, что метро и междугородний транспорт удастся открыть раньше, чем в середине лета.

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Предыстория: 

  • 4 мая Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 22 мая. При этом правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений. 
  • В Киеве опубликовали свой список ограничений.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко 9 мая утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в условиях карантина. 
  • За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19. 
  • За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19 (из них 1105 детей и 3114 медиков). В результате осложнений умерли 425 человек, из них 23 медработника. В целом 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.

Украинская правда


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