У Зеленского анонсировали пресс-конференцию, но пустят не всех
20 мая в Мариинском дворце состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского.
Источник: Офис президента
Дословно: "20 мая в 10:30 начнется пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского".
Детали: Мероприятие будет проходить в парковой части Мариинского дворца.
При этом в ОПУ сообщили, что из-за карантина количество представителей средств массовой информации, которые смогут пообщаться с президентом, будет ограничено.
От одного СМИ ожидают одного журналиста и одного фотографа или одного видеооператора.
Пресс-конференцию будут транслировать онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента.
Что было раньше: 22 апреля Офис президента показал фильм о первой годовщине президентства Владимира Зеленского. В ОПУ также обещали провести пресс-конференцию с главой государства после завершения карантина.
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Предыстория:
- 21 апреля в Украине состоялся 2 тур выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский.
- 31 августа телеканал "1+1" показал записанное интервью с Зеленским, посвященное 100 дням его работы.
- 10 октября 2019 года Зеленский дал пресс-конференцию на столичном фудкорте.