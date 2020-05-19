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У Зеленского анонсировали пресс-конференцию, но пустят не всех

Вторник, 19 мая 2020, 10:44
У Зеленского анонсировали пресс-конференцию, но пустят не всех

20 мая в Мариинском дворце состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

Источник: Офис президента  

Дословно: "20 мая в 10:30 начнется пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского".

Детали: Мероприятие будет проходить в парковой части Мариинского дворца.

При этом в ОПУ сообщили, что из-за карантина количество представителей средств массовой информации, которые смогут пообщаться с президентом, будет ограничено.

От одного СМИ ожидают одного журналиста и одного фотографа или одного видеооператора.

Пресс-конференцию будут транслировать онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента.

Что было раньше: 22 апреля Офис президента показал фильм о первой годовщине президентства Владимира Зеленского. В ОПУ также обещали провести пресс-конференцию с главой государства после завершения карантина.

Читайте также: 14 часов на фудкорте. Главное из того, что Зеленский сказал журналистам

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОфис президентаСМИ
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