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Трамп выбрал кандидата на должность посла США в Украине

Суббота, 2 мая 2020, 05:04

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.

Источник: The White House

Дословно: "Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине".

Детали: Дейтон сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.

Темы: СШАТрамп


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