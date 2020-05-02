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Трамп выбрал кандидата на должность посла США в Украине

Суббота, 2 мая 2020, 05:04
Трамп выбрал кандидата на должность посла США в Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.

Источник: The White House

Дословно: "Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине".

Детали: Дейтон сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.

Предыстория:

  • Бывшая посол США в Украине Мари Йованович готовится написать книгу, в частности, о своей работе в Украине.
  • Йованович занимала должность посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.
  • Американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп отозвал Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани, на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении возможного будущего конкурента Трампа на выборах демократа Джозефа Байдена.
  • Позже комитет по разведке Палаты представителей Сената США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции Йованович в Украине за ней якобы незаконно следили, а также, что возможно, частные лица вмешивались в работу ее электронных гаджетов по заказу граждан США.
  • По данному факту Нацполиция открыла соответствующие уголовные производства.

Темы: СШАТрамп
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