Трамп выбрал кандидата на должность посла США в Украине
Суббота, 2 мая 2020, 05:04
Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.
Источник: The White House
Дословно: "Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине".
Детали: Дейтон сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.
Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.