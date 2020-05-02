Трамп выбрал кандидата на должность посла США в Украине
Суббота, 2 мая 2020, 05:04
Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.
Источник: The White House
Дословно: "Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине".
Детали: Дейтон сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.
Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.
Предыстория:
- Бывшая посол США в Украине Мари Йованович готовится написать книгу, в частности, о своей работе в Украине.
- Йованович занимала должность посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.
- Американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп отозвал Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани, на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении возможного будущего конкурента Трампа на выборах демократа Джозефа Байдена.
- Позже комитет по разведке Палаты представителей Сената США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции Йованович в Украине за ней якобы незаконно следили, а также, что возможно, частные лица вмешивались в работу ее электронных гаджетов по заказу граждан США.
- По данному факту Нацполиция открыла соответствующие уголовные производства.