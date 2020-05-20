Нардеп Лерос: Докажу, что ОПУ во главе с Ермаком превратился в ОПГ

Народный депутат "Слуги народа" Гео Лерос, обнародовавший так называемые "пленки Ермака", продолжает обвинять главу Офиса президента Андрея Ермака в коррупции.

Источник: Лерос в Facebook

Детали: Реагируя в частности на слова президента Владимира Зеленского о том, что это дело пустое и не имеет под собой никаких доказательств, нардеп заявил, что "пустым это дело сделает глава СБУ Иван Баканов".

Прямая речь: "Я не знаю кого именно имел ввиду президент, когда сказал про шантаж, самому теперь интересно. Я, например, считаю, что Ермак занимается коррупцией и торгует национальными интересами.

Да что уж я, это уже понятно каждому, кто способен посмотреть на факты, а не жить конспирологическими теориями Ермака про какие-то заговоры. Я продолжу оперировать фактами и докажу, что ОПУ во главе с Ермаком превратился в ОПГ".

Что предшествовало: На большой пресс-конференции к годовщине президентства глава государства Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления, и он знает, кто стоит за этими записями. Зеленский заявил, что этими записями "хотели шантажировать его лично для увольнения главы ОП Андрея Ермака".

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