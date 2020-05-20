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Нардеп Лерос: Докажу, что ОПУ во главе с Ермаком превратился в ОПГ

Среда, 20 мая 2020, 17:12
Нардеп Лерос: Докажу, что ОПУ во главе с Ермаком превратился в ОПГ

Народный депутат "Слуги народа" Гео Лерос, обнародовавший так называемые "пленки Ермака", продолжает обвинять главу Офиса президента Андрея Ермака в коррупции.

Источник: Лерос в Facebook

Детали: Реагируя в частности на слова президента Владимира Зеленского о том, что это дело пустое и не имеет под собой никаких доказательств, нардеп заявил, что "пустым это дело сделает глава СБУ Иван Баканов".

Прямая речь: "Я не знаю кого именно имел ввиду президент, когда сказал про шантаж, самому теперь интересно. Я, например, считаю, что Ермак занимается коррупцией и торгует национальными интересами.

Да что уж я, это уже понятно каждому, кто способен посмотреть на факты, а не жить конспирологическими теориями Ермака про какие-то заговоры. Я продолжу оперировать фактами и докажу, что ОПУ во главе с Ермаком превратился в ОПГ".

Что предшествовало: На большой пресс-конференции к годовщине президентства глава государства Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления, и он знает, кто стоит за этими записями. Зеленский заявил, что этими записями "хотели шантажировать его лично для увольнения главы ОП Андрея Ермака".

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Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по статье "Злоупотребление влиянием", но затем переквалифицировала его на "Мошенничество" и 17 апреля приняла решение о передаче дела по подследственности в Главное следственное управление Нацполиции.
  • В то же время меньше чем через неделю Нацолиция передала это дело обратно в СБУ.
  • Ни один из фигурантов пленок с братом главы ОП Денисом Ермаком не захотел писать заявление о преступлении, все "претенденты" на госдолжности отрицали, что давали взятки Ермаку и его сообщникам за трудоустройство.

Украинская правда

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Темы: Андрей Ермакскандал
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