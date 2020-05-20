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Зеленский о "пленках Ермака": Я знаю, кто это сделал

Среда, 20 мая 2020, 13:14

Президент Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления, и он знает, кто стоит за этими записями.

Источник: Зеленский во время большой пресс-конференции к годовщине президентства

Прямая речь: "Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю для чего. Знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака. Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, поэтому йщо идет следствие. Но чем бы следствие не закончилось, у меня есть полный ответ".

Дополняется ..

Украинская правда
Темы: ЗеленскийАндрей Ермак


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