Зеленский о "пленках Ермака": Я знаю, кто это сделал

Президент Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления, и он знает, кто стоит за этими записями.

Источник: Зеленский во время большой пресс-конференции к годовщине президентства

Прямая речь: "Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю для чего. Знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака (глава Офиса президента -ред). Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие. Но чем бы следствие не закончилось, у меня есть полный ответ".

Детали: Зеленский отметил, что в этой плоскости "частично есть ответ, почему он некоторых людей увольняет". Президент называет "записи Ермака" пустыми, потому что "никто никаких денег не брал и не взял, и нет ничего на видео", относительно людей, которых якобы должны были продвинуть на должность, назначений не было.

Прямая речь: "Не пустым является то, для чего это сделали, мы понимаем, кто имеет такую ​​технику (для прослушивания -ред.). Государство имеет технику. Все это не пустое. Это серьезные вещи, придет время и общество об этом обязательно узнает.

И очень интересно, проследите, кто выкладывал видео, откуда оно шло, кто первый опубликовал в Facebook, в телеграмм каналах, и вы поймете, кто соучастник ... Как писал Конан Дойль .. немного дедукции подключите и все будет нормально. А пока следствие идет, и об этих грязных вещах больше говорить не буду".

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